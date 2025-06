Esa mujer que respira

La enseñanza a la que me refiero llegó cuando estaba en el colegio, en una clase de filosofía. El profesor se dirigió a cada una de nosotras con una pregunta aparentemente sencilla, pero que escondía una profundidad inmensa: ¿Quién eres? Respondimos, como lo haría cualquier adolescente, con nuestros nombres. Pero él insistió: No te estoy preguntando cómo te llamas, ni dónde vives, ni qué te gusta. Mi pregunta es: ¿quién es esa que respira?

Desde entonces, esa pregunta me ha acompañado como una brújula silenciosa. No sé si algún día encontraré una respuesta definitiva, pero me esfuerzo por conocerla, por escucharla, por entender a ‘esa’ que está muy en el fondo. Más allá de nuestra profesión, de nuestros títulos, logros o roles, existe una identidad más profunda, más auténtica. Una que no se define desde afuera, sino que se descubre en lo íntimo. En lo esencial.