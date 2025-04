Es como entrenar para una maratón. Quienes corremos sabemos que no hay dos iguales. La distancia es la misma -42.195 metros-, pero cada carrera tiene su propia pista, su propio clima, su terreno y sin duda su nivel de exigencia. Lo mismo pasa con el liderazgo: no basta con conocimientos, con experiencia, con estudios. Si bien todo esto es fundamental, definitivamente no es lo único.