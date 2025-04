En Colombia, miles de niños y niñas llegan a la escuela con historias que no caben en un libro. Vienen con cicatrices invisibles, cargando la idea de que esforzarse no sirve, que todo está predestinado y que los sueños son un privilegio reservado para otros. A eso se le llama desesperanza aprendida y está profundamente instalada en muchas de nuestras aulas.

Este fenómeno, estudiado desde la psicología, ocurre cuando una persona, tras repetidas experiencias de fracaso o rechazo, llega a creer que no importa cuánto se esfuerce porque nada cambiará. En el contexto educativo, se manifiesta en estudiantes que bajan la cabeza, que se aíslan, que no creen en sí mismos y sienten que el éxito simplemente no es para ellos. Más allá del bajo rendimiento, lo que aflora es un grito silencioso, una necesidad urgente de ser vistos y valorados.