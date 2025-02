J. E. A.: Innovar no es ser creativo. Muchas personas creen que innovaron porque hicieron un brainstorming o se sentaron y pensaron diferente, pero eso solo es la primera parte de muchas etapas posteriores. Innovar tampoco es lanzar o crear algo sin el objetivo de generar valor a la organización y al cliente. Hay una frase que me gusta mucho: ‘¿Quién es tu jefe?’. Todo el mundo suele decir que es el director, pero en realidad es el cliente. Si uno entiende que innovar es generar valor, va a descubrir qué no es innovar.

J. E. A.: Hay que escuchar mucho. Algunas comunicaciones que he tenido por WhatsApp se han malentendido, así que prefiero llamar o tener una reunión cara a cara. He aprendido que un producto puede fracasar si confío solo en sus históricos y que el precio más bajo no es el que más demanda va a atraer. Cualquier líder que diga que ha llegado a serlo sin ningún fracaso, mentiría. Hoy, todos esos fracasos me muestran que la innovación, la tecnología, el trabajo en equipo y la mentalidad de emprendedor son esenciales para que los proyectos salgan. Fracasos he cometido muchos, pero creo que gracias a ellos me mido en datos, ejecución, producto, cliente e intento tomar decisiones informadas.