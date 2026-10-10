“La gente le compra a quien admira y en quien confía”: Marisol Pérez-Chow

Detrás de esta mexicana está el equipo que trabaja para fidelizar a los clientes de Hotmart Latinoamérica, la plataforma tecnológica para comprar y vender productos digitales –infoproductos, es decir cursos, mentorías y eventos– que reúne a 250.000 emprendedores activos en el mundo y 8,7 millones de compradores en la región. Como directora de Customer Success para América Latina busca que los creadores tengan una escalera de valor y que su negocio sea sostenible.

Melisa Escobar: “No usen la IA solo para crear, sino para resolver”

CÍRCULO DE MUJERES: Usted ha dicho que Latinoamérica es el epicentro de la economía de los creadores.

Marisol Pérez-Chow (M. P. C.): Se espera que a 2033 la región crezca nueve veces, una expansión mayor que la de cualquier otra región del mundo. Dentro de Latinoamérica, Colombia es el país con más infoproductores, así que es uno de los que lidera ese crecimiento. Hay tres razones principales de ese auge: el idioma, la alta penetración de internet y el alto porcentaje de uso de redes sociales.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cada vez hay más mujeres en la economía de los creadores?

M. P. C.: Sí, cada vez son más y no solo lo creo, lo veo. En Hotmart, el 47 por ciento de los infoproductores son mujeres y el 60 por ciento de quienes compran contenidos también lo son. Eso indica que no solo hay más mujeres creando, sino que la industria, con la tecnología correcta, está democratizando el acceso.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué barreras persisten?

M. P. C.: En esta industria la barrera se la pone uno. Antes esa barrera era tecnológica. Hoy tienes un solo lugar donde subir, vender y administrar, y puedes enfocarte en crear contenido y conectar con tu audiencia. Lo importante es potenciar tu marca personal, porque la gente le compra a quien admira y en quien confía.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo sostenerse en este mercado?

M. P. C.: La primera clave es reconocer el valor de la experiencia. La segunda es no compararse con las grandes creadoras. La tercera es construir tu marca personal. Y la cuarta, apalancarte en la tecnología de las plataformas.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Por qué las mujeres deberían tener esta industria como opción?

M. P. C.: Esta industria es muy bondadosa con las mujeres: no tienes que levantar capital ni cumplir un horario, y puedes crecer poco a poco. Aquí hay una oportunidad para ser independientes financieramente y tener el estilo de vida que queramos.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué les impide a muchas dar el paso de compartir y monetizar lo que saben?

M. P. C.: El reto está en creer que otras personas valoran tu conocimiento y quieren aprender de él. Solo falta tomar la decisión y decir: ‘Soy buenísima en esto, voy a crear contenido, a construir mi marca personal y a conectar con mi audiencia’.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Y si el miedo es perderse en el mar de infoproductos?

M. P. C.: Sí, hay mucha oferta, pero también hay más demanda y mientras haya demanda, sigues teniendo un lugar en el mercado. La clave está en que lleves a tu cliente a la transformación con autenticidad y continuidad.