“La reputación es uno de los activos más valiosos en una organización”: María Jimena Escandón

Es experta en análisis regulatorio, estrategias de relacionamiento, gestión de riesgos y manejo de crisis. Desde la firma que cofundó, Orza, especializada en relaciones estratégicas corporativas y asuntos públicos, acompaña a empresas en la toma de decisiones, el fortalecimiento de voceros y el monitoreo de su entorno en momentos de crisis.

Como abogada sostiene que “la reputación es uno de los activos más valiosos en una organización”. Por eso, gran parte de su labor consiste en ayudar a las compañías a proteger la confianza de sus grupos de interés y actuar en coherencia con los valores que las definen.

Esa visión también ha marcado su valor como socia de Escandón Abogados, donde ha apoyado a empresas para que comprendan mejor las realidades de sus trabajadores, lo que ha derivado en iniciativas como el refuerzo de comités de convivencia laboral y la implementación de políticas de prevención de acoso laboral. Ha trabajado en Finagro, la Presidencia de la República, la Comunidad Autónoma de Madrid, Bavaria y la Andi.

“La experiencia profesional y la academia me han llevado a entender la mejor forma de gestionar la reputación, las comunicaciones estratégicas y el diálogo que debe existir entre lo público y lo privado, con un propósito final: el desarrollo y el bienestar social”, afirma.

Convencida de que su profesión debe dejar huella, acaba de entrar a la Junta Directiva del Instituto Roosevelt, hospital que presta servicios a poblaciones vulnerables.