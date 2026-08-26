María Fernanda Rodríguez: ‘El verdadero impacto de mi trabajo está en la transformación del entorno laboral y en la formación de nuevos líderes’

Tiene a su cargo más de 20 países de la región Caribe y Andina y es responsable de más del 80 por ciento de las ventas de su área en Heartland Food Products Group, compañía propietaria de Splenda. Sin embargo, el verdadero impacto de su trabajo, dice, va mucho más allá de los indicadores financieros: está en la capacidad de transformar el entorno laboral en una escuela de vida y la formación de nuevos líderes.

“Somos una fuente de ingresos para muchas familias, pero también de desarrollo porque acompañamos de manera estratégica y profesional a las miles de personas que trabajan con nosotros”. Por esa razón, afirma, se involucra de primera mano con su equipo y busca inspirarlo para que fomente el desarrollo y la visión estratégica de largo plazo. Con cerca de 20 años de experiencia en consumo masivo, ha recorrido algunas de las compañías más importantes del sector.

Inició su trayectoria en Philip Morris. Posteriormente, llegó a L’Oréal, donde construyó una carrera impulsando marcas de lujo como Lancome y Giorgio Armani y fue parte del equipo detrás del lanzamiento de Maybelline en Colombia y la unión de L’Oréal y Vogue.

Aunque reconoce que Colombia ha avanzado en materia de equidad, señala que en varios países de la región aún es necesario reforzar el valor de las mujeres en posiciones de decisión porque contribuyen al desarrollo económico. “Cuando entienden lo que podemos ofrecer, abren las puertas al crecimiento y visión de largo plazo con nosotras”.