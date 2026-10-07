Laura Anzola, la periodista que convirtió la conversación íntima en un fenómeno de audiencias

Cada semana, se despierta con mensajes de oyentes que le confiesan que su voz se ha convertido en una compañía indispensable. Su espacio La Lupa Podcast permanece en el top 10 en Colombia de los más escuchados –en un mercado que ha crecido cinco veces en los últimos cinco años en el consumo de audio digital y un 70 por ciento en video podcasts (Spotify Latam)– y estuvo nominado a los Premios India Catalina. “Uno no alcanza a dimensionar lo que una buena entrevista genera”, señala.
Criada por una madre que defendió la conversación y la escucha, soñó con el periodismo desde joven. Tras su paso por W Radio, Canal Capital y Revista Semana, sintió que la prisa de los medios tradicionales le impedía indagar en lo íntimo de sus entrevistados y fundó hace diez años La Lupa como una revista digital.
Aunque el proyecto duró poco, hace año y medio lo retomó y lo transformó en un videocast, un podcast con video, formato que le ha permitido conocer de manera íntima historias de múltiples personas y consolidar una comunidad de oyentes. En ese proceso, reconocidas marcas como Café Matiz o Cartier apuestan por su espacio por el rigor que proyecta.
“La publicidad está mutando; lo más efectivo ya no son las cuñas o las pancartas, sino el podcast, un formato que te permite profundizar. Y para lograrlo, primero hay que construir reconocimiento y valor diferencial. Para crear algo que trascienda y te permita vivir de él, hay que construir una marca personal y un sello propio”.