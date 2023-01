A punta de correa: así sacó una mujer a su hijo de un bar; habría salido sin permiso

Las redes sociales siguen tomando el primer lugar como el escenario que revela diferentes episodios, algunos que pueden ser tomados como insólitos, pero que no tardan en replicarse en minutos. Desde historias de humor hasta episodios del día a día tanto de jóvenes como de adultos: ese es el contenido que suele despertar miles de comentarios.

Recientemente, se hizo viral un clip en el que una mujer se fue hasta un bar en horas de la noche y, con cinturón en mano, hizo que su hijo abandonara aquel establecimiento. Según medios internacionales, la escena se desarrolló en Ciudad de México y fue una muestra de lo que para ciertas personas es un precepto que no cambia con los años: “No hay edad para corregir”.

El momento fue compartido en Instagram, red en la que acumula casi 21.000 ‘me gusta’, y en la que se evidencia cuando la madre le da algunos ‘cinturonazos’ que no llevan al mexicano a otra salida más que abandonar el lugar. La sanción social se vio acentuada cuando el individuo buscó adelantar su paso para evitar que lo siguieran castigando.

Sin embargo, afuera del bar las cosas no terminaron, pues aunque el hombre se adelantó a su progenitora, llegó el punto en el que esta lo alcanzó y él solo miró una vez atrás antes de continuar su camino. Todo sucedió ante la mirada atónita de quienes se encontraban en la cantina.

En internet, las reacciones fueron diversas entre quienes respaldaron el proceder de la mamá al resaltar que, a pesar de los años, siempre va a procurar el bienestar de su familia hasta quienes relacionaron el castigo con la ley. También generó curiosidad que el video tiene de fondo la canción ‘El Gato de Chihuahua’ de Los Huracanes del Norte, que narra la llegada de la autoridad.

“Le aplaudo por el respeto que aún le tiene a su mamá”, “Ni hablar, la jefa es la jefa”, “Esta madre si ama a su hijo, quien ama de verdad corrige”, “Quien se burle de él es por pura envidia por tener una jefecita que se preocupa por él”, “A mi hijo le decía: ‘aunque tengas 30 o 40 voy a andar detrás de ti’ y ya se calmó, gracias a Dios. No hay que dejarlos, no se cansen de buscarlos de noche o de día”.

Para otros, esa no fue la forma ‘adecuada’ de corregir a este hombre. “Es medio controversial porque avergüenza al hijo por un lado y, por otro, no sabemos cómo se ponga el muchacho (...). Al final, no es forma de llevárselo”, replicó uno de los internautas.

A finales del mes pasado TikTok recopiló otro episodio presentado en la ciudad peruana de Sullana donde una mujer recibió a su hijo afuera de una comisaría, pero con cinturón en mano. Medios locales informaron que el hombre fue detenido por aparentemente estar en estado de embriaguez, razón por la que pasó toda la noche en custodia policial.

Al salir de la delegación, la mujer empezó a castigarlo, mientras él se tomó con humor la actitud adoptada por su progenitora. La risa de otros testigos también estuvo presente, y al menos tres policías se limitaron a observar una decisión aplaudida por algunos en TikTok.

“Para la mamá siempre vamos a ser unos niños toda su vida”, “No es tarde para que se corrija”, “Señora hubiese llevado el cable de luz antiguo”, “Mil aplausos a esa madre” “Bien hecho. La mamá puede hacerlo y se le respeta, ¿para qué la angustia?” “Es verdad, la que sufre es la familia, no él” y “Los policías no aguantan la risa”, se destacan entre cientos de comentarios.