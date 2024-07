Abogado de las víctimas de Chiquita Brands habla del fallo por vínculos con las AUC y hace un llamado a los demás afectados

Jonathan C. Reiter (J. R.): Bueno, lo más importante es que el sistema de justicia norteamericano les dio justicia a las víctimas de la violencia de las AUC y de Chiquita. Se seleccionó un jurado para escuchar toda la evidencia que se presentó, y después de haber sido instruido sobre la ley por el juez, el jurado emitió su veredicto, uno de responsabilidad contra Chiquita Brands International en nombre de ocho familias que fueron víctimas de este caso.

El juicio que tuvo lugar fue lo que se llama un juicio de referencia. Y un juicio referente significa que es un representante para todos los demás casos. No significa que los demás casos hayan sido decididos en ese juicio. Simplemente significa que el tribunal tiene una idea de cómo el jurado encontró las pruebas en el caso, porque las pruebas para todos los demás casos serán similares.

J.R.: Cada juicio es una batalla entre un bando y el otro. Y en este juicio, Chiquita intentó demostrar ciertas cosas. Intentaron demostrar que no eran responsables porque simplemente estaban siendo extorsionados por las AUC. Y por otro lado, los abogados de las víctimas demostraron que sí, que Chiquita no estaba simplemente siendo extorsionada, que Chiquita participaba activamente con las AUC para sus propios fines.

Y esa fue una prueba muy importante. El jurado específicamente encontró que la defensa de Chiqui, la plantearon en efecto de extorsión, o el término legal para ello se llamaría coacción. Entonces, Chiquita específicamente argumentó que hicieron estos pagos bajo coacción, lo que significa que fueron coaccionados a realizar los pagos y el jurado falló en su contra en ese punto, determinando específicamente que su reclamo de coacción no era válido.

Porque si se hubiera considerado válido su reclamo de coacción, entonces las víctimas habrían perdido el caso. Pero el jurado concluyó que, basándose en las pruebas, su reclamación de coacción no era válida. Y como resultado, el jurado otorgó una indemnización a los familiares de la víctima.

Y este es un concepto muy importante porque la visión de la ley es esa, y la visión de las personas de buena voluntad en todo el mundo es que las empresas y las corporaciones son ciudadanos del mundo. Deben actuar como ciudadanos del mundo. No pueden actuar simplemente para maximizar sus propios beneficios.

También deben tener en cuenta el efecto que sus actividades tienen en la gente de otros países. Y ese es el punto subyacente más importante del caso, que una corporación, que es una empresa estadounidense, sólo porque hace negocios en un país extranjero, no puede simplemente decir, bueno, no somos responsables de lo que hacemos en un país extranjero. país. Y los tribunales estadounidenses han reconocido hasta cierto punto que las corporaciones estadounidenses pueden ser consideradas responsables de actividades en países extranjeros. Pero esta es la primera vez que conocemos un caso de este tipo en el que Chiquita Brands International fue declarada responsable de estas terribles consecuencias de sus acciones.

J.R.: Ojalá pudiera darte una buena respuesta para eso. El sentido común diría que este caso en Colombia debería haber tenido una resolución hace mucho tiempo. Pero hay un par de cuestiones legales. La primera es que en Colombia una corporación no puede ser considerada penalmente responsable.

Sólo los individuos pueden ser considerados penalmente responsables. En Colombia en este momento hay una acusación, una lista de acusaciones pendientes contra personas específicas que estuvieron asociadas o trabajaron para. Chiquita surgió de estos hechos en los que pagaron dinero a las AUC durante un largo período de tiempo. Ese caso, ese caso penal en Colombia, no ha recibido los recursos, la atención y el impulso político para resolverlo hasta el momento.

Y una cosa que he aprendido como abogado a lo largo de los años y es muy importante, es que haya una compensación monetaria para las familias. Eso es muy importante. Pero aún más importante en algunos aspectos es que las familias sientan que se les ha hecho justicia en algún nivel porque los seres humanos necesitan sentir que el mundo que los rodea, que el país en el que viven tiene justicia.

Cuando no se sienten así, les causa dolor emocional, porque sus seres queridos fueron asesinados y no se les ha hecho justicia. Eso es muy, muy importante. Y tenemos esperanzas porque ahora que ha habido un veredicto en los Estados Unidos, el proceso colombiano, el proceso penal tendrá nueva vida y tendrá nueva energía y nuevos recursos dedicados a él. Porque creo que el pueblo de Colombia necesita eso y lo quiere. Y se debe hacer, sea lo que sea, sea lo que sea, pero debe ser algo a lo que se le dé prioridad.

J.R.: El jurado emitió veredictos a favor de estas ocho personas que eran los demandantes en este caso particular. Y esos veredictos ascendieron a millones de dólares estadounidenses por cada víctima. Y sentimos, yo personalmente, y el grupo de abogados con los que he estado trabajando en este caso, sentimos que esas fueron cantidades muy justas, muy justas y muy, muy significativas en este caso.

J.R.: Como dije antes, diría que lo más importante de lo que estaban tratando de convencer al jurado era de que simplemente estaban haciendo estos pagos a las AUC para proteger a sus propios empleados de la violencia de las AUC. Ese era el punto principal del que intentaban convencer al jurado. Y lo que en realidad sí demostró la evidencia fue que no sólo estaban haciendo pagos, sino que también estaban cooperando activamente con miembros de las AUC.

Y que incluso si estuvieran tratando de proteger a sus propios empleados, en realidad tenían el deber de hacerlo de una manera que no aumentara el riesgo de que personas que no eran sus empleados, personas que simplemente vivían en el área de Uba, de Santa Marta, Magdalena, que sus pagos a las AUC estaban poniendo la vida de estas personas inocentes que no estaban asociadas a Chiquita en riesgo de ser asesinadas, en riesgo de ser secuestradas, en riesgo de ser secuestradas, desaparecidas, asesinadas.