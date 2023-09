Acusan al actor británico Russell Brand de abuso sexual contra varias mujeres, una de ellas de 16 años

ARCHIVO - Russell Brand habla en la inauguración de The Trew Era Cafe, un proyecto comunitario de empresa social en la finca New Era en el este de Londres, el jueves 26 de marzo de 2015. Tres organizaciones de noticias británicas informarán el sábado 16 de septiembre de 2023 que el comediante e influenciador ha sido acusado de violación, agresión sexual y abuso basándose en acusaciones de cuatro mujeres que lo conocieron durante un período de siete años en el apogeo de su fama. (Foto de Joel Ryan/Invision/AP, archivo) | Foto: Joel Ryan/Invision/AP

Las acusaciones, que Brand niega, fueron hechas en una investigación conjunta por los periódicos T he Sunday Times y The Times, y por el programa de televisión Channel 4 Dispatches.

This is happening pic.twitter.com/N8zIKLbJN2

Fue el presentador del programa Big Brother’s Big Mouth durante tres años a partir de 2004. También interpretó a la estrella de rock Aldous Snow en la película del 2008 Forgetting Sarah Marshall y su secuela del 2010 Get Him To The Greek.