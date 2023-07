¿Ahora grandes amigos? Rusia estudia iniciativa que beneficiaría al Grupo Wagner y podría ser crucial en la guerra; de esto se trata

Durante el conflicto entre Rusia y Ucrania los choques del Ejército ruso y el Grupo Wagner, comandado por Yevgeny Prigozhin, no han sido un secreto. De hecho, la rebelión promovida por este último a finales del mes pasado reflejó las discrepancias de quienes, en cierta medida, parecían tener objetivos comunes.

Sin embargo, tras un acuerdo hace algunas semanas que evitó la escalada de tensión en Rusia, el grupo paramilitar sigue siendo noticia internacional y también motivo de conversación en las altas esferas de ese país. El Kremlin dijo este viernes 14 de julio que está evaluando legalizar las compañías militares privadas, en particular el grupo Wagner, cuya existencia aún no está autorizada por ley.

“Legalmente, la compañía militar privada Wagner no existe y nunca ha existido, es una cuestión que debe estudiarse, examinarse más a fondo”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov a los medios de comunicación, aunque aclaró que se trata de un tema “bastante complejo”.

¿Cuál es la opinión de Putin?

El presidente, Vladimir Putin, también reiteró que la organización mercenaria comandada por Prigozhin “simplemente no existe” como entidad legal. Su pronunciamiento lo hizo a un diario este jueves, según informó The Associated Press (AP).