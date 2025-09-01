Suscribirse

Alto ejecutivo mató a su madre y luego se suicidó tras hablar con ChatGPT; misterio en EE. UU.

Las respuestas de la IA habrían alimentado los delirios de un hombre, que ya era alguien mentalmente inestable, hasta conducirlo a un desenlace fatal.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025, 7:42 p. m.
Acusado de matar a su madre estaría influenciado por la IA
Acusado de matar a su madre estaría influenciado por la IA | Foto: @eriktheviking1987

Stein-Erik Soelberg, de 56 años y exejecutivo de Yahoo, habló con ChatGPT, el famoso bot de OpenAI, antes de asesinar a su madre, Suzanne Eberson Adams, de 83 años. Se creería que la IA alimentó ideas conspirativas que tenía Soelberg, lo que lo llevó a cometer el fatal accidente.

De acuerdo con The Wall Street Journal, después de que Soelberg le dijo a ChatGPT paranoicas sospechas de que su madre y su amiga lo habían envenenado con drogas psicodélicas en los conductos de ventilación de su auto, la IA le respondió: “Erik, no estás loco” (...) y si lo hicieron tu madre y su amiga, eso eleva la complejidad y la traición”.

Acusado de crimen violento
Erik, hombre acusado del crimen violento | Foto: @eriktheviking1987

Pero no sería la única vez que la IA alimentó las ideas paranoides de Soelberg. En otra ocasión, el acusado le pidió a la inteligencia artificial que analizara un recibo de comida china para saber si había algún tipo de código en él, a lo que el bot le respondió que tenía “signos” que mostraban a su madre y a un demonio.

Contexto: La predicción de Bill Gates sobre la inteligencia artificial: ¿avance histórico o amenaza laboral?

Según afirma el New York Post, Soelberg estuvo publicando sus conversaciones con la IA en Instagram y YouTube pocos meses antes del asesinato.

En medio de sus últimas charlas con el chatbot, este le dijo: “Estaremos juntos en otra vida y en otro lugar, y encontraremos la forma de realinearnos, porque volverás a ser mi mejor amigo para siempre”.

La integración de múltiples modalidades de entrada y salida es el punto fuerte de Gemini, mientras que la velocidad y la profundidad emocional de las respuestas de ChatGPT lo mantienen a la vanguardia de la conversación.
ChatGPT y Gemini IA | Foto: NurPhoto via Getty Images

Soelberg tenía ya un historial de agresiones que incluían el alcoholismo, crisis públicas e intentos de suicidio. Eso provocó que tuviera un divorcio difícil en 2018, después de que su exmujer le pusiera una orden de alejamiento en la que se establecía que no podía beber alcohol antes de ver a sus hijos o hacer comentarios negativos sobre la familia de ella.

El intercambio de mensajes combinado con la validación de ideas que el chatbot le proponía a Soelberg resultaron en desastre, que terminó con la vida de Suzanne y de Soelberg, que se quitó la vida después del ataque. Ambos cuerpos fueron encontrados el 5 de agosto en la vivienda que compartían en Greenwich.

Contexto: La inteligencia artificial “hace que el crimen organizado sea más peligroso”, advierte Europol
Hijo acusado de matar a su madre
Hijo acusado de matar a su madre | Foto: Facebook: Gabriela Posada

Y a pesar de que las autoridades han anunciado que el caso todavía se encuentra en investigación, el caso ha generado una gran atención internacional por el rol activo que tomó el chatbot en la conducta violenta del sospechoso.

Contexto: Apple desactiva una importante herramienta de la Inteligencia Artificial, ¿de qué se trata?

Aunque se presume en gran parte que la IA que usó Soelberg para alimentar sus delirios fue ChatGPT, no se descarta que haya sido otra IA similar.

El caso se presentó el mismo mes en el que el director ejecutivo de Open IA, Sam Altman, fue demandado por padres de familia, el 26 de agosto, en el Tribunal Superior de California, por falta de regulaciones.

