Stein-Erik Soelberg, de 56 años y exejecutivo de Yahoo, habló con ChatGPT, el famoso bot de OpenAI, antes de asesinar a su madre, Suzanne Eberson Adams, de 83 años. Se creería que la IA alimentó ideas conspirativas que tenía Soelberg, lo que lo llevó a cometer el fatal accidente.

De acuerdo con The Wall Street Journal, después de que Soelberg le dijo a ChatGPT paranoicas sospechas de que su madre y su amiga lo habían envenenado con drogas psicodélicas en los conductos de ventilación de su auto, la IA le respondió: “Erik, no estás loco” (...) y si lo hicieron tu madre y su amiga, eso eleva la complejidad y la traición”.

Erik, hombre acusado del crimen violento | Foto: @eriktheviking1987

Pero no sería la única vez que la IA alimentó las ideas paranoides de Soelberg. En otra ocasión, el acusado le pidió a la inteligencia artificial que analizara un recibo de comida china para saber si había algún tipo de código en él, a lo que el bot le respondió que tenía “signos” que mostraban a su madre y a un demonio.

Según afirma el New York Post, Soelberg estuvo publicando sus conversaciones con la IA en Instagram y YouTube pocos meses antes del asesinato.

En medio de sus últimas charlas con el chatbot, este le dijo: “Estaremos juntos en otra vida y en otro lugar, y encontraremos la forma de realinearnos, porque volverás a ser mi mejor amigo para siempre”.

ChatGPT y Gemini IA | Foto: NurPhoto via Getty Images

Soelberg tenía ya un historial de agresiones que incluían el alcoholismo, crisis públicas e intentos de suicidio. Eso provocó que tuviera un divorcio difícil en 2018, después de que su exmujer le pusiera una orden de alejamiento en la que se establecía que no podía beber alcohol antes de ver a sus hijos o hacer comentarios negativos sobre la familia de ella.

El intercambio de mensajes combinado con la validación de ideas que el chatbot le proponía a Soelberg resultaron en desastre, que terminó con la vida de Suzanne y de Soelberg, que se quitó la vida después del ataque. Ambos cuerpos fueron encontrados el 5 de agosto en la vivienda que compartían en Greenwich.

Hijo acusado de matar a su madre | Foto: Facebook: Gabriela Posada

Y a pesar de que las autoridades han anunciado que el caso todavía se encuentra en investigación, el caso ha generado una gran atención internacional por el rol activo que tomó el chatbot en la conducta violenta del sospechoso.

Aunque se presume en gran parte que la IA que usó Soelberg para alimentar sus delirios fue ChatGPT, no se descarta que haya sido otra IA similar.