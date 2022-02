Amputan piernas a joven que ingirió comida en mal estado en EE. UU.

Un extraño caso ocurrió en el estado de Massachusetts en Estados Unidos, cuando un joven de 19 años sufrió la amputación de sus piernas y de algunos dedos de las manos, luego de presentar unos síntomas tras comer un plato de comida que su amigo había guardado en el congelador la noche anterior.

Según lo publicado por The New England Journal of Medicine, el joven comió un plato de pasta y pollo en mal estado.

El informe del citado portal señaló que el joven sufrió de “vómitos biliosos o de color rojo-marrón. Dolor abdominal y los vómitos fueron seguidos por la aparición de escalofríos, debilidad generalizada, dolor torácico, disnea, cefalea, rigidez de cuello y visión borrosa”.

Horas después el joven de 19 años comenzó a presentar otros síntomas que fueron más preocupantes y decidió ir a urgencias. “Cinco horas antes de este ingreso, se produjo una decoloración de la piel, y un amigo llevó a la paciente al servicio de urgencias de otro hospital para su evaluación”.

En el Hospital General de Massachusetts determinaron que sufrió una infección bacteriana agresiva causada por Neisseria meningitidis, también conocida como meningococo, la cual hizo que sus riñones y la coagulación de su sangre fallaran.

En el informe que entregó The New England Journal of Medicine, el paciente “fumaba dos paquetes de cigarrillos semanales, fumaba marihuana a diario y tomaba dos bebidas alcohólicas aproximadamente por semana. Consumía dextrometorfano y difenhidramina de forma recreativa, pero no consumía otras drogas ilícitas”.

El amigo del joven, quien también consumió la misma comida tan solo sufrió vómito, pero no tuvo mayores complicaciones de salud.

El reporte médico también indicó algunos detalles de la vida del paciente. “Vivía en el norte de Nueva Inglaterra con su madre, su hermano y tres gatos, pero había estado alojado en casa de un amigo durante cinco días antes del ingreso, tiempo durante el cual había visitado una playa junto al océano y un local de música”.

Asimismo, el informe publicado destacó que el paciente “trabajaba a tiempo parcial en un restaurante; no había viajado recientemente ni había tenido ninguna otra exposición a animales o personas enfermas”.

“Las características más extraordinarias de este caso fueron sus trastornos hemorrágicos y la rapidez con la que empeoró la enfermedad”, afirmó el Dr. Pavan K. Bendapudi, quien trató al paciente, citado en el New England Journal of Medicine. “Lo que también llamó la atención fue su corta edad y la ausencia de factores de riesgo típicos”, añadió el médico en palabras citadas por el portal News Eseuro.

Publicaciones de medios internacionales destacan que el joven se recupera luego de haber sufrido la amputación de sus piernas y algunos dedos de sus manos.

¿Cuáles son los síntomas de la intoxicación por alimentos?

La intoxicación por alimentos, también conocida como intoxicación alimentaria o enfermedad transmitida por los alimentos, es una enfermedad provocada por la ingesta de alimentos contaminados. Mayo Clinic explica que entre las causas más comunes de esta enfermedad se incluyen organismos infecciosos, tales como bacterias, virus y parásitos o sus toxinas.

“Los organismos infecciosos o sus toxinas pueden contaminar los alimentos en cualquier momento del procesamiento o la producción. Si los alimentos se manipulan o cocinan de manera incorrecta, la contaminación también puede producirse en el hogar”, explica la entidad sin ánimo de lucro.

Hay que dejar en claro que los síntomas varían según el origen de la contaminación. Mientras que en la mayoría de los casos la intoxicación por alimentos es leve y desparece sin la necesidad de tratamiento, hay ocasiones en las que las personas necesitan ir al hospital.

Por lo general, cuando se produce una intoxicación alimentaria se manifiestan uno o más de los siguientes signos y síntomas: náuseas, vómitos, diarrea líquida o con sangre, dolor y calambres abdominales, y fiebre.

“Los signos y síntomas pueden comenzar horas después de ingerir el alimento contaminado, o bien pueden comenzar días o incluso semanas después. Las náuseas que genera la intoxicación alimentaria suelen durar entre unas horas y varios días”, reseña Mayo Clinic.