Contra la agresión rusa

Joe Biden defiende a Ucrania

Durante su discurso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a la unidad global en la defensa de Ucrania ante la agresión rusa, destacando que la división de Ucrania no puede ser permitida. Biden advirtió que, si se abandonan los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas para apaciguar a un agresor, la seguridad de todos los Estados miembros se vería comprometida por parte de Rusia y marcaría un precedente a futuro.

Sin titubeos

Gabriel Boric firme en sus posturas

Además, hizo un llamado a levantar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela y Cuba, argumentando que estas medidas no mejoran las condiciones de vida de dichos países latinoamericanos. “Declarar que Cuba es una nación que promueve el terrorismo no solo es falso, sino que nos violenta. Y, por lo tanto, instamos a Estados Unidos a seguir la línea que en su momento tuvo el gobierno de Barack Obama, cuando lo sacó de esa infame lista” , sentenció.

Guerra con impacto global

Volodímir Zelenski, contundente

Con su ya conocido uniforme militar, el jefe de Estado ucraniano se volvió a sentar, luego de cuatro años, junto con el representante ruso en la ONU, quien se mantuvo indiferente mirando su teléfono. Zelenski denunció la agresión no provocada de Rusia contra Ucrania, instando a la ONU a eliminar el poder de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad y abogando por una mayor representación del mundo en desarrollo en la organización.

Orgulloso de su labor

Nayib Bukele dijo presente

Este cambio significativo está contribuyendo a romper estigmas a medida que el tiempo avanza. Bukele no solo resaltó los avances en materia de seguridad logrados bajo su mandato de cuatro años, sino que también subrayó la importancia de la autonomía de cada gobierno para tomar decisiones en beneficio de su nación y defender sus derechos soberanos en un contexto global.

Oferta de mediación

El regreso de Luiz Inácio Lula da Silva

El planeta está hablando

“El mundo ha cambiado. Nuestras instituciones, no. No podemos abordar eficazmente los problemas tal y como son si las instituciones no reflejan el mundo tal y como es”. De igual forma, Guterres condenó la “avaricia desmedida” de la industria de los combustibles fósiles y señaló que algunas compañías han intentado obstaculizar la transición hacia una economía libre de emisiones al utilizar su influencia y recursos para retrasar y desviar el progreso.