Sin embargo, científicos advierten que no hay evidencia científica que respalde esa creencia. Neville Barrett, profesor asociado y ecólogo marino de la Universidad de Tasmania, dijo a The Guardian que se trata de un hallazgo “excepcionalmente inusual”, ya que el pez remo vive entre los 150 y 500 metros de profundidad en mar abierto. “Simplemente no estamos ahí. No estamos mirando, ni buceando, ni siquiera pescando en esa parte del océano”, explicó.