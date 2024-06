Así podrá viajar a Estados Unidos sin visa gracias al programa VWP

¿Quiénes pueden participar?

¿Cuáles son los requisitos?

- Completar el formulario ESTA (Electronic System for Travel Authorization), al menos 72 horas antes del viaje. Este formulario electrónico tiene un costo de $14 dólares estadounidenses y puede completarse en línea: https://esta.cbp.dhs.gov/

- Planear una estancia de no más de 90 días.

- No tener antecedentes penales ni haber sido deportado de Estados Unidos.

¿Qué se debe tener en cuenta?

Es importante recordar que el VWP no es una visa, sino una autorización electrónica de viaje que permite ingresar a Estados Unidos por vía aérea o marítima.

Además de que no todos los ciudadanos de los países participantes son elegibles para el VWP, incluyendo a Colombia. Se deben cumplir ciertos requisitos adicionales, como no haber cometido delitos graves o no haber sido deportados de Estados Unidos.