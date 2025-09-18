Suscribirse

Mundo

Así se detecta la droga en los puertos de entrada a EE. UU. desde el Caribe: tráfico de especies y contrabando en las fronteras marítimas

SEMANA visitó una de las sedes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el sur de la Florida.

Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

Editor en Semana

18 de septiembre de 2025, 3:26 p. m.
Estados Unidos maneja un reconocido equipo que se especializa en identificar e incautar material ilegal en las fronteras marítimas
Estados Unidos maneja un reconocido equipo que se especializa en identificar e incautar material ilegal en las fronteras marítimas. | Foto: SEMANA

En el marco de la lucha permanente del gobierno de Donald Trump que busca evitar a toda costa la entrada de droga a Estados Unidos, incluido material peligroso, tráfico de especies y contrabando, SEMANA entró en una de las sedes más importantes para enfrentar esta problemática ubicada en el sur de Florida.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos es la rama policial móvil y uniformada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional, responsable de la seguridad de las fronteras estadounidenses entre los puertos de entrada.

Junto con otros agentes del orden público, la Patrulla Fronteriza contribuye al funcionamiento de las fronteras, al facilitar el flujo de inmigración legal y mercancías, a la vez que previene el tráfico ilegal de personas y el contrabando.

SEMANA visitó una de las sedes donde, día a día, decenas de agentes intervienen en embarcaciones que llegan del Caribe para ser inspeccionadas en búsqueda de tráfico de armas, contrabando y tráfico de droga, con el fin de dar con los responsables y que estos sean judicializados dentro y fuera del país.

“Tenemos un equipo de tráfico de personas, contamos con un equipo antiterrorista de inteligencia, así que podemos contar con todos estos diferentes equipos para realizar un enfoque más específico”, dijo uno de los oficiales de la sección de Aduanas y Protección Fronteriza en el Puerto de Miami.

Contexto: La Guardia Costera de Estados Unidos sigue de cerca el tráfico de droga desde Colombia y Venezuela, así opera la fuerza militar marítima en la región

El agente confirmó que también es un deber de la entidad revisar la identidad de las personas que viajan en las embarcaciones para conocer cuál es la procedencia del cargamento, “si un ciudadano estadounidense nunca ha tenido un pasaporte estadounidense y solo viaja con su certificado de nacimiento y una identificación con foto, también tendría que ver a un oficial”, confirmó.

Contenedores en fila para ser revisados por las autoridades norteamericanas
Contenedores en fila para ser revisados por las autoridades norteamericanas | Foto: SEMANA

“En cada terminal, hacemos un circuito cerrado y estamos abordando el problema de la biometría facial, tenemos oficiales allí, para los pasajeros que no pueden asistir a la depuración biométrica facial o que tienen un documento, pero por alguna razón la cámara no pudo comparar su rostro con la foto, los agentes llevarán a ver a los oficiales para que puedan presentar sus documentos y es una inspección cara a cara”, aseveró.

En bodegas con equipamiento especial, las fuerzas de seguridad fronteriza de Estados Unidos llevan a cabo una inspección exhaustiva de las embarcaciones y del material que llegan dentro de contenedores desde cualquier parte del mundo, algunos de ellos con cargamentos de droga y de elementos no registrados que deben ser decomisados.

Material de contrabando incautado por las autoridades norteamericanas
Material de contrabando incautado por las autoridades norteamericanas | Foto: SEMANA

Con equipos especializados, los agentes revisan caja por caja los cargamentos que ingresan a Estados Unidos, en algunas ocasiones encuentran parte de la droga escondida en diferentes lugares, como plátanos ficticios, tejas, llantas, material de reciclaje, tapas de madera adheridas a las embarcaciones y hasta en los salvavidas que están colgados en las embarcaciones.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. se busca abordar todas las amenazas, ya sea en el entorno de los pasajeros o en el de la carga.

Especies decomisadas en los centros de control en Estados Unidos
Especies decomisadas en los centros de control en Estados Unidos | Foto: SEMANA

“Estamos analizando los artículos que entran por nuestras fronteras, pero también los que salen, ya sea material protegido, tecnología o similares, o también el contrabando de narcóticos y armas”, dijo el oficial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dos soldados y un suboficial gravemente heridos tras combates con grupos ilegales en Antioquia y no han sido extraídos de la zona

2. Trump acusa a Putin de engañarlo y admite: “Me ha decepcionado”; lo culpa de bloquear la paz en Ucrania tras cumbre en Alaska

3. Estalla polémica: sugieren posible intervención de Donald Trump en el asesinato de Charlie Kirk

4. Concejal Rolando González y otros 52 políticos de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras lanzarse a la Presidencia

5. Lo que hay detrás de la masacre de tres hombres en Cali: lingotes de oro y un posible ajuste de cuentas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tráfico de especiesContrabandoEstados Unidostráfico de droga

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.