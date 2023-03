Atención | París está fuera de control; manifestantes bloquearon el aeropuerto de la capital de Francia

Fuertes imágenes llegan desde París, Francia, en la jornada de protestas que se lleva a cabo debido a la inconformidad de los ciudadanos por la reforma pensional que plantea el gobierno de Emmanuel Macron en el país.

Las manifestaciones llegaron hasta la principal terminal aérea de la capital francesa, donde están causando caos entre los viajeros que intentan acceder al aeropuerto Charles de Gaulle.

Los protestantes bloquearon las vías de acceso al aeropuerto y los ciudadanos que intentaban ingresar para alcanzar su vuelo, debieron caminar con sus maletas para lograr entrar a los counters de las aerolíneas.

🇫🇷 Manifestantes bloquean el acceso al mayor aeropuerto de Francia.



El aeropuerto Charles de Gaulle de París quedó bloqueado este jueves por manifestantes antigubernamentales, que siguen protestando contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, al tiempo que… pic.twitter.com/ANrmt7mjUg — LorenC (@LorenzoCaballer) March 23, 2023

El otro aeropuerto de París, Orly, también ha visto afectada su operación debido a que se han cancelado 30 % de los vuelos debido a las fuertes manifestaciones que se presentan.

Varias acciones de bloqueo de depósitos petroleros, puertos, carreteras y universidades, entre otros, se llevaron se habían presentado el miércoles 22 de marzo en Francia, donde la escasez de combustible se empieza a sentir en un 14 % de gasolineras.

Manifestantes han bloqueado varias vías de Francia y están creando desabastecimiento de combustible en varias estaciones de gasolina del país - Foto: Getty Images / Bloomberg

Esta es la primera gran jornada de huelga y manifestaciones desde la adopción de la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, cuya entrevista de la víspera aumentó la tensión con los sindicatos.

“No toleraremos ningún desbordamiento”, advirtió Macron a los manifestantes en un diálogo televisado en las principales cadenas del país, la privada TF1 y la pública France 2. Allí también asumió la “impopularidad” de la medida y comparó a quienes protestan en las calles francesas con quienes asaltaron el Capitolio en Estados Unidos en 2021 y las instituciones en Brasil en enero pasado, aseguró el mandatario liberal.

Bloqueos con llantas quemadas han afectado varias vías de Francia - Foto: Getty Images / Bloomberg

“Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Hubiera preferido no hacerla”, agregó Macron en el mismo espacio.

“Esta declaración alimentará la ira”, advirtió en la radio RTL el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, quien calificó de “escandalosa” la comparación que hizo Macron de las manifestaciones con los disturbios del Capitolio en Estados Unidos en 2021 o en Brasil en enero.

El líder del sindicato, CFDT, Laurent Berger, recordó por su parte que “un 94 % de los trabajadores activos rechazan esta reforma, que no cuenta con una mayoría en la Asamblea Nacional [...] y que la calle rechaza masivamente desde hace más de dos meses y medio”.

Las protestas en Francia no se detienen y tras las palabras del presidente Macron parece que se podrán intensificar - Foto: Getty Images / Bloomberg

Las protestas se dan en territorio francés debido a que la reforma pensional retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, y no 42 como ahora, para cobrar una pensión completa.

La policía prevé “entre 600 mil y 800 mil personas en unas 320 acciones” y espera manifestantes radicales en París y en “más de una decena de ciudades [...], animados por el clima de violencia de estos últimos días”.

Desde el 16 de marzo, cuando el gobierno adoptó la reforma por decreto al temer perder la votación en la Asamblea, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, salen cada noche a protestar, quemando contenedores y bloqueando calles seguidos por la policía.

*Con información de AFP.