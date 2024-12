"He sido centro de atención durante más de veinte años y nunca hablé públicamente del hecho de que soy una superviviente de abuso doméstico y ataque sexual", escribió Rowling.

"No es porque me dé vergüenza de que me hayan pasado esas cosas, sino porque es traumático volver a ello y recordar", señaló.

Rowling causó controversia con un tuit la semana pasada sobre "la gente que menstrúa". "Estoy segura de que solía haber una palabra para esa gente. Que alguien me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?", había indicado en tono irónico.

El tuit de Rowling llevó a la estrella de la serie de películas "Harry Potter", Daniel Radcliffe, a ofrecer excusas a las mujeres transgénero que pudieron resultar ofendidas por el comentario de Rowling.

"Las mujeres transgénero son mujeres", escribió Radcliffe en el sitio web The Trevor Project.