"Bolsonaro es una extraña mezcla de conservadurismo y estupidez"

Jair Bolsonaro, a quien se le ha endilgado una cercanía ideológica con su homólogo estadounidense, Donald Trump , ha irrumpido en el poder desde la clase militar. Pero, a diferencia del mandatario norteamericano, no es un outsider: Bolsonaro ya tenía un gran recorrido dentro de la clase política tradicional.

Bruno Lima Rocha, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Vale do Rio dos Sinos, perfila al mandatario de la siguiente manera: "Bolsonaro inaugura un nuevo tiempo de la política brasileña. Por momentos, la cosa parece broma, pero es muy seria", manifiesta con un tono de cierta preocupación.

El Banco Central ha elevado levemente las previsiones de crecimiento; un 1,1% este año y un 2,2% en 2020, y la agencia de calificación de riesgo S&P mejoró esta semana la nota de crédito de Brasil (BB — a largo plazo y B a corto plazo) citando la agenda de reformas.

La aprobación de reformas económicas de corte neoliberal impulsadas por el ministro de Economía, Paulo Guedes, en especial la del sistema de pensiones, fueron el principal caballo de batalla del Gobierno en sus primeros meses, aunque en algunos casos han sido "descafeinadas" por el Congreso, con quien Bolsonaro no acaba de tener línea directa, dado que no cuenta con una base aliada estable.

En otros casos, como la reforma de la administración pública, se ha optado por el compás de espera por miedo a que generen protestas como las que viven países vecinos.

© REUTERS / ADRIANO MACHADO

Ese miedo al contagio de la convulsión social desveló algunos de los tics autoritarios del Gobierno, con Guedes y el hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, defendiendo la hipotética necesidad de implantar una nueva dictadura militar y con el mandatario preparando el respaldo legal para que las Fuerzas Armadas tengan inmunidad cuando actúen en operaciones especiales, como represión a manifestaciones.

De momento, no obstante, Brasil no vivió grandes marchas contra el Gobierno (a excepción de las protestas contra los recortes universitarios en mayo) y, aunque los analistas coinciden en que el tono de Bolsonaro es peligroso, piden prudencia: "La imagen internacional es que Brasil está gobernado por un Orbán de los trópicos, pero lo cierto es que Brasil no es Hungría, al menos de momento", dijo Nicolau.