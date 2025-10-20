Recientemente, se dio a conocer el arresto de la exreina de belleza mexicana Vanessa Gurrola, debido a que estaría presuntamente vinculada al asesinato de Christian Espinoza Silver, alias El Chato.

Espinoza era supuestamente uno de los miembros del cartel de los Félix Arellano, además habría mantenido una relación sentimental con Gurrola desde el año 2017.

A la postre de incursionar en los desfiles de belleza, Gurrola se dedicó al mundo de las redes sociales, donde acumuló millones de seguidores.

La conocida creadora de contenido hizo crecer su comunidad al compartir material relacionado con el estilo de vida y los viajes. Sin embargo, gran parte de su popularidad provino de una polémica sección llamada “Toxi Tips”.

En dicha sección de su perfil de Instagram, dentro de sus historias destacadas, compartía consejos para espiar o vigilar las redes sociales y dispositivos móviles de las parejas.

Este contenido incluía publicidad de aplicaciones móviles que, según la exreina de belleza, servían para “hackear” las redes sociales y dispositivos de cualquier persona.

Gurrola, quien fue arrestada el pasado jueves 9 de octubre, enfrenta cargos por homicidio en primer grado. La detención se realizó en San Diego, California, Estados Unidos, y su primera audiencia se llevará a cabo el próximo lunes 27 de octubre.

Enfrenta dicho cargo debido a la presunta vinculación con el homicidio de Espinoza, quien perdió la vida tras recibir varios impactos de bala en febrero de 2024.

⚠️ Vanessa Gurrola —detenida en EU— apareció en volantes lanzados en #Culiacán, Sinaloa, donde exhiben a influencers y cantantes por ser "muy cercanos" a “Los Chapitos”.



Su foto se veía al lado de otros #influencers, algunos asesinados como Camilo Ochoa, ‘El Alucín’. pic.twitter.com/VcgwaN6pSw — Que se sepa MX (@quesesepamx) October 18, 2025

Hasta hace poco más de un año, la modelo mexicana llevaba una vida tranquila que dio un giro de 180º tras la publicación de un panfleto lanzado desde una avioneta en el estado de Sinaloa, México.

En él se mostraba a Gurrola como una de las creadoras de contenido con una supuesta fijación por los Chapitos, el grupo criminal liderado por los hijos de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán Loera.

Desde entonces, los rumores sobre la vinculación de la influencer con el narcotráfico no hicieron más que intensificarse.

Gurrola fue detenida en un paso fronterizo entre San Diego, California, y Tijuana, donde la San Diego County District Attorney la arrestó al confirmar que existía una orden de aprehensión activa en su contra desde hace varios meses por su presunta relación con el homicidio de Espinoza.