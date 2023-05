Carlos Pineda, el candidato a la presidencia de Guatemala que se hizo famoso en TikTok y hoy lidera las encuestas

Las redes sociales no solo otorgan reconocimiento, también poder. De ahí que cada vez son más los políticos que acuden a ellas para hacer campaña en lugar de apostar por grandes eventos o las tradicionales pancartas que inundan las ciudades. En Colombia, tal fue el caso de Rodolfo Hernández en 2022, que valiéndose de esta estrategia llegó a la segunda vuelta, y en Guatemala hay un político que sigue sus pasos, liderando la intención de voto de cara a los próximos comicios: Carlos Pineda.

Pineda sorprendió al mundo a comienzo de mayo, liderando una encuesta de intención de voto para presidente en Guatemala, información a la que hizo eco el diario Prensa Libre. Lo curioso, más allá de que sea el favorito a falta de poco más de un mes para las elecciones, es que no hace parte de la política tradicional y ha hecho campaña con TikToks, donde suma casi un millón de seguidores, compartiendo su cotianidad como finquero.

En su discurso, difundido a través de redes sociales, Carlos Pineda ha asegurado ser provida y admirar al presidente Nayib Bukele, al frente de El Salvador, quien ha captado la atención del mundo por su política de mano dura con las pandillas, aunque hay sectores que lo señalan por violación de derechos humanos.

Carlos Pinea ha expresado su admiración por Nayib Bukele, presidente de El Salvador. - Foto: Agencia AFP

De hecho, recientemente, visitó a El Salvador, visitó al vecino país, como parte de su estrategia de campaña: “Me vine a El Salvador a conocer la prosperidad de un país cuando el dinero no se roba y alcanza. Mis respetos para el presidente Nayib Bukele, que pudo romper el sistema y por eso El Salvador pudo desarrollarse”, comentó en uno de sus videos.

Vistiendo con jeans, sombrero y botas, visitando a los pobladores rurales de Guatemala, Carlos Pineda también se ha mostrado como un empresario hecho a pulso, pero que está del lado de los más necesitados, imagen que le ha representado popularidad. Lo dicen las encuestas: el estudio citado por Prensa Libre a comienzos de mes lo pone por encima de sus contendientes, con un 23 % de ciudadanos dispuestos a votar por él.

Alejandro Giammattei, actual presidente de Guatemala. - Foto: AP

Es por la sensación que ha estado causando, imponiéndose a candidatos como Sandra Torres, Alejando Giammattei y Zury Ríos que, según él, están buscando sacarlo de carrera. ¿Cómo? Denunciando presuntas irregularidades en su candidatura a través del partido político Prosperidad Ciudadana.

El partido Cambio, por ejemplo, alegó que Prosperidad Ciudadana “incumplió con los requisitos que regulan la celebración de la Asamblea Nacional, tales como que se omitió presentar los informes económicos, listados de firmas de los delegados presentes a la Asamblea Nacional, y se incumplió con la representación de minorías”.

De hecho, por tal denuncia, la candidatura de Pineda fue suspendida el viernes 19 de mayo de manera temporal, aunque podrá apelar la decisión ante la Corte Constitucional.

Las elecciones de Guatemala están programadas para el domingo, 25 de junio de 2023. - Foto: NurPhoto via Getty Images

“A pesar de los esfuerzos de los corruptos, seguimos en la lucha (...). El sistema está peleando contra mí y es porque no soy un candidato conveniente para ningún sector político. Pelear contra el sistema no es fácil. Todos los políticos se reparten el pastel, ese ha sido su negocio, y por eso me atacan”, comentó.

Pero, ¿de qué manera comenzó a labrar la imagen que hoy proyecta? Renzo Rosal, politólogo y catedrático universitario, lo explicó en conversación con El País, de España.

“En el marco de los huracanes Eta y Iota algunos empresarios prestaron sus avionetas y helicópteros para el traslado de alimentos y ayudas a las comunidades afectadas y es ahí donde comenzamos a saber de Carlos Pineda y del uso que hace de las redes sociales”, comentó el experto acerca del popular candidato a la presidencia de Guatemala.