Chile reabrió fronteras terrestres tras dos años cerradas por el coronavirus

Chile reabrió este domingo 22 pasos fronterizos terrestres con Argentina, Bolivia y Perú que se encontraban cerrados desde el 17 de marzo de 2020 como medida preventiva tras la llegada del covid-19 al país, informó el Ministerio del Interior.

Estos puntos fronterizos estaban cerrados para la circulación de personas y solo abiertos a la carga comercial. Tras dos años se reabren totalmente ante la estabilización de los casos de covid-19 en Chile, aunque con medidas sanitarias que deberán cumplir principalmente los extranjeros no residentes.

“Este domingo, 1 de mayo se normalizará el tránsito en la frontera. Antes de viajar a Chile, infórmate sobre el #PlanFronteraProtegidas que establece requisitos tanto sanitarios como migratorios”, indicó un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior.

Para esta reapertura, el Gobierno chileno implementó tres niveles de alerta y este domingo las fronteras funcionarán bajo la alerta nivel 1 o de bajo impacto sanitario, por lo que no habrá restricción para los viajes que entran o salen del país y la homologación de vacunas para los viajeros será voluntaria.

Asimismo, la prueba PCR previa al viaje es solo recomendada, pero al llegar a Chile podrán ser testeados de forma aleatoria. Quienes entren deberán llenar un formulario sanitario, y a los extranjeros no residentes se les exigirá también un seguro de salud que cubra una eventual enfermedad por covid-19.

Si aparece una variante nueva del virus, se subirá a la alerta 2 y se incrementará la prevención y control. Bajo la alerta 3, que es la máxima, se impondrán todas las restricciones.

Desde el 22 de diciembre están abiertos cinco pasos fronterizos con Argentina. En noviembre, se abrió el aeropuerto de Santiago y luego los terminales de las ciudades de Antofagasta e Iquique (norte) y Punta Arenas (sur).

En Chile, suman 3.561.016 casos confirmados y 57.539 muertos desde la llegada del coronavirus al país el 8 de marzo de 2020.

Las nuevas medidas en Colombia

El pasado lunes, el presidente Iván Duque anunció varias medidas que empezarán a regir en el país a partir de ese primero de mayo, con el objetivo de hacerle frente al coronavirus.

Entre las medidas anunciadas está que la emergencia sanitaria se extenderá hasta el próximo 30 de junio, que el uso del tapabocas se levanta en espacios cerrados a partir del primero de mayo -con algunas excepciones-, y que los viajeros que lleguen a Colombia deberán cumplir también con algunas disposiciones.

En tal sentido, aquellos viajeros que lleguen al país deberán contar con los esquemas completos de vacunación o una dosis, en el caso de Janssen. Además, a quienes no se encuentren vacunados contra el coronavirus, se les exigirán una prueba PCR o de antígeno negativa, no superior a 72 y 48 horas.

“Queremos también informar que frente a los viajeros que visitan Colombia, la recomendación es llegar al país con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados, se va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas y podrá también presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas”, dijo puntualmente el presidente Duque.

Respecto al uso del tapabocas en Colombia a partir del primero de mayo, el jefe de Estado explicó: “Con la excepción de los servicios de salud, los hogares de salud, los hogares geriátricos, el transporte y los espacios cerrados, dentro de las instalaciones educativas. Estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70 % de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40 % de dosis de refuerzo”.