Ciudad de México prohíbe las corridas de toros tradicionales y propone innovadora alternativa

El Congreso de México aprobó, por mayoría de votos, la reforma que permite las corridas de toros sin violencia, por lo que prohíbe cualquier acto que cause lesiones, muerte y el uso de objetos punzantes que puedan causarle daño al animal. Además, el tiempo del espectáculo también será reducida a 10 minutos por la actuación de cada toro.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Antes de que fuera aprobada la reforma, cientos de manifestantes salieron a reclamar los derechos de los animales. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Para algunos expertos, esta decisión legislativa es un punto medio en materia política, al no disolver por completo las corridas de toros, pero ofreciendo una alternativa sin violencia, respondiendo a la serie de disgustos que este evento provoca. Para los oponentes, se trata de un cambio radical para los espectáculos, justificando que estos no serán los mismos si no hay violencia.