Comité Nacional Republicano de EE.UU. busca que Nikki Haley abandone pretenciones políticas para aumentar la financiación de Trump

Según afirma el medio de comunicación británico The Guardian, el problema para el RNC ha sido la falta de ingresos directos, ya que se considera que los donantes pequeños generalmente prefieren donar directamente a la campaña de Trump y los donantes institucionales más grandes, a quienes no les gusta Trump, prefieren donar directamente a rivales como Haley, dijeron las personas.

Técnicamente, el RNC no necesita que Haley se retire para celebrar acuerdos conjuntos de recaudación de fondos (se asoció con Trump en 2016 antes de que el exgobernador de Ohio, John Kasich, se retirara), pero, según se piensa, si Haley no estuviera, sus grandes donantes contribuirían a un fondo, incluso si pudieran tener dudas sobre Trump. Los líderes del Comité Nacional Republicano han sugerido en privado que no tienen ninguna preferencia inherente por un candidato sobre el otro, según afirmó The Guardian