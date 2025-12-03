Contradictor de Gustavo Petro habló en vivo con Donald Trump en el Salón Oval, ¿hablaron del presidente colombiano?

En medio de las tensiones con Colombia entre el Gobierno de Estados Unidos y el presidente Gustavo Petro, el influyente senador republicano Bernie Moreno habló con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Y es que hoy miércoles, 3 de diciembre, se llevó a cabo una reunión con varios políticos para anunciar el restablecimiento de los estándares federales de combustible que se intensificaron bajo la administración Biden.

En un momento, el senador de origen colombiano intervino y mostró su punto de vista frente a la medida, criticando la gestión del expresidente Joe Biden.

“La persona que se sentó detrás de su escritorio antes que usted dio 7.500 dólares en subsidios a multimillonarios que alquilaban Rolls-Royce eléctricos, Porsches eléctricos, Lamborghinis eléctricos, recibían 7.500 dólares del contribuyente”, manifestó Moreno.

“Avanzamos seis puntos; lo que nadie pensó que sería posible en cuatro años, lo hicimos en diez meses. Eso es algo que tal vez las noticias deberían cubrir un poco más. Y hemos bajado el precio de los automóviles”, dijo elogiando a Trump.

Luego, el mandatario estadounidense le respondió: “Todo está en baja. Sabes, todo esto se debe a que usan la palabra asequibilidad. Es un engaño demócrata. Son ellos los que subieron los precios. Y solo dicen asequibilidad. Y se supone que debes decir: ‘Ah, eso significa que tenían precios bajos’”, indicó.

El presidente aprovechó para darles las gracias a varios senadores por su gestión, ya que la Casa Blanca ahorrará “109 mil millones de dólares en total” para las familias estadounidenses.

“Gracias también a los senadores Shelley Moore Capito, Ted Cruz, Kevin Cramer, Marsha Blackburn, Eric Schmitt y Bernie Moreno”, expresó Donald Trump.

El presidente Trump señaló que los objetivos de Obama tenían un costo para los consumidores al hacer que los vehículos fueran más caros mediante nuevos sistemas de propulsión complejos, los cuales son más costosos de reparar.

La nueva propuesta plantea el mismo argumento apuntando específicamente al impulso de los vehículos eléctricos por parte de Biden y afirma que las reglas CAFE de Trump ahorrarán dinero a los consumidores en vehículos nuevos al no obligarlos a comprarlos.

Durante el evento en el Salón Oval, el senador no mencionó al presidente de Colombia y tampoco comentó con el mandatario estadounidense la situación de tensas relaciones diplomáticas con Gustavo Petro, que han incrementado en las últimas semanas.

El encuentro llega después de que el senador republicano de Ohio presentara una legislación que eliminaría la doble ciudadanía para los estadounidenses.

Durante una entrevista con Fox News, Moreno explicó que si bien nació en Colombia, renunció a su ciudadanía colombiana.

