Crisis en Perú: presidenta Boluarte destituye a su primer ministro y anuncia reestructuración del gabinete

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este domingo 18 de diciembre que destituye a su primer ministro, Pedro Angulo, en el marco de la crisis política del país, que se ha saldado por el momento con la muerte de 25 ciudadanos en las protestas que exigen la convocatoria de unas elecciones adelantadas y la excarcelación del exdirigente Pedro Castillo.

La mandataria peruana informó que cambiará al ‘premier’ del país, que lleva en el poder diez días, como parte de una reestructuración del gabinete que tendrá lugar entre este lunes y el martes.

De igual manera, afirmó que busca un ejecutivo que conozca la parte técnica, pero que sea “un poco más político para poder enfrentar” los descontentos sociales “y tender los puentes de diálogo”, ha recogido la emisora RPP.

Boluarte indicó que se debe priorizar el diálogo en el marco de la crisis política: “Este Gobierno debe ser dialogante de puertas abiertas en los ministerios con los nuevos gobernantes, así como el Congreso”, ha indicado en su primera entrevista a un medio desde que juró el cargo.

Además, la presidenta criticó una “venganza política machista”, según algunos sectores políticos, en referencia a que se ha convertido en la primera mujer que ostenta el cargo en la historia del país latinoamericano.

“Yo no soy de una elección diferente. Me hicieron escuchar que si sacan a Pedro Castillo, pueden asumir todos menos Dina Boluarte. Es una venganza política machista”, ha asegurado antes de añadir que no es “una traidora”: “Soy presidenta en cumplimiento de la Constitución”.

A pesar de los muertos en las protestas, ministro peruano afirma que todo va por “buen camino”

El ministro de Economía de Perú, Álex Contreras, aseguró que el país va por “buen camino” para atenuar la crisis desatada tras la destitución del presidente Pedro Castillo, mientras las autoridades planean reiniciar algunas actividades detenidas por las protestas.

“Creo que estamos en buen camino, como señaló ya la presidenta. Las medidas que se han tomado están ayudando a reducir la conflictividad”, consideró el ministro en una entrevista a Radio RPP.

Explicó que varios ministros han viajado hacia las zonas en conflicto “para fomentar el diálogo y llegar a consensos”.

Las protestas, más intensas en el sur andino, región golpeada por la pobreza y con demandas sociales postergadas, exigen la libertad del destituido Castillo, la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales inmediatas.

El Parlamento debe volver a someter a votación este martes 20 de diciembre el proyecto para adelantar las elecciones de 2026 a 2023, que la semana pasada no logró los votos necesarios.

Según la Defensoría del Pueblo, las protestas dejan al menos 19 fallecidos y 569 heridos en choques con las fuerzas de seguridad.

En algunos casos, como en Ayacucho (sur), las muertes fueron producto de enfrentamientos con militares, autorizados a controlar la seguridad interna en el marco de un estado de emergencia. La Defensoría pidió una investigación penal, debido a los reportes de disparos directos al cuerpo por parte de militares. Entre las víctimas hay menores de edad.

Las manifestaciones produjeron a inicios de la semana pasada el cierre de un centenar de vías y de varios aeropuertos, en algunos casos con destrozos producto del vandalismo. Sin embargo, estas se han ido despejando tras la intervención de policías y militares.

Este domingo 18 de diciembre, la ministra de Transporte, Paola Lazarte, dijo que las operaciones aeroportuarias se reanudarán el lunes 19 de diciembre en el aeropuerto de Juliaca (sureste) y el martes 20 de diciembre en el aeropuerto de Ayacucho. El viernes pasado, el aeropuerto del Cusco también reabrió.

“En el caso de Arequipa (sur), el aeropuerto todavía se encuentra cerrado. Sin embargo, hemos realizado los trabajos de restauración y reparación del cerco perimétrico, los que estaremos terminando mañana (lunes)”, dijo en entrevista radial.

Con información de Europa Press