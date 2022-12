Presidenta del Perú descartó presentar su renuncia y pidió nuevamente que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones

El pasado viernes 16 de diciembre, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que le agradeció a través de una comunicación telefónica al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, su apoyo al gobierno de Perú como también su voluntad de nutrir la relación entre ambos países.

Asimismo, el Ministerio de Exteriores de Perú ha detallado que Blinken ha reiterado el apoyo de Estados Unidos a Perú y “su voluntad de seguir fortaleciendo la nutrida relación bilateral”.

La presidenta de la república, @DinaErcilia Boluarte, dialogó telefónicamente con el Secretario de Estado de @LaCasaBlanca, @SecBlinken, quien le reiteró el respaldo de los Estados Unidos al gobierno que lidera. pic.twitter.com/dMn11CInxv — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 17, 2022

Tras este importante apoyo norteamericano y después de que el Congreso del Perú no le diera luz verde al proyecto que buscaba adelantar las elecciones presidenciales para el 2024, la jefa de Estado ha asegurado que no va a renunciar: “Estaremos firmes hasta que el congreso solucione el adelanto de elecciones” dijo.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha insistido al Congreso peruano que apruebe “sin pretextos” el adelanto electoral solicitado por la mandataria para atajar las fuertes protestas en el país tras la detención del expresidente Pedro Castillo.

“El Congreso debe reflexionar y trabajar de cara al país, el 83 por ciento de la población quiere el adelanto de elecciones”, ha explicado Boluarte en referencia a una de las últimas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada en el diario ‘La República’.

“Entonces no busquen pretextos para no adelantar las elecciones, voten de cara al país, no se escuden detrás de una abstención”, ha manifestado.

La reforma constitucional propuesta por Boluarte apuntaba al adelanto de elecciones generales para diciembre de 2023, y el recorte de los mandatos presidencial y parlamentario hasta el 30 de abril del año siguiente.

“¿Qué se resuelve con una renuncia mía? Acá vamos a estar, firmes, hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones (...) Exijo que se reconsidere la votación” dijo la mandataria a los medios de comunicación.

PERU - LO ÚLTIMO. Dina BOLUARTE, enérgica en su discurso, acoge la decisión política de quedarse y enfrentar “con todo” la crisis. Exige al Congreso volver a votar Adelanto de Elecciones y advierte a grupos violentos que pondrá orden. pic.twitter.com/Gdoh8avkEm — Liliana Franco (@lilianaf523) December 17, 2022

La medida tan solo ha recabado el apoyo de 49 congresistas, mientras que otros 33 se han manifestado en contra y 25 más se han abstenido, quedando muy lejos de las cifras requeridas para sacar adelante una reforma constitucional, recoge la emisora RPP.

“Sean sinceros con el pueblo, que ellos sepan quiénes se quieren quedar. Abstención es igual que no”, ha declarado este sábado Boluarte tras la reunión de su Consejo de Ministros, en una comparecencia en la que pidió al Legislativo no caer en “venganzas políticas” y ayudar a trabajar a buscar una solución, según otro extracto de su discurso recogido por ‘La República’.

Cabe recordar que el presidente del Congreso, José Williams, precisó que está pendiente reconsiderar la votación en una próxima sesión.

En un mensaje televisado a la nación, Boluarte lamentó las violentas protestas iniciadas el 7 de diciembre, que dejan al menos 18 fallecidos, entre ellos menores de edad. En algunos casos, estas muertes ocurrieron tras choques con militares, autorizados para controlar la seguridad interna en el marco de la instauración de un estado de emergencia.

Boluarte aseguró que, si las Fuerzas Armadas salieron a las calles, “ha sido para cuidar y proteger” a los ciudadanos “porque se venía desbordando esta situación (protestas)” con “grupos violentistas”.

Los manifestantes piden la libertad del destituido presidente Pedro Castillo, la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales inmediatas.

Con información de AFP y Europa Press*