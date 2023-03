Cuatro meses después de su salida de Brasil, Jair Bolsonaro dio a conocer el día que volverá a su país, ¿cuándo será?

Luego de casi cuatro meses de su salida de Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro dio a conocer la fecha en la que volverá a su país. ¿Cuándo será?

El año pasado, durante las elecciones presidenciales celebradas en Brasil, el exmandatario le apuntó a buscar su segundo período consecutivo al mando. Sin embargo, con una votación del 50,90% sobre 49,10 % en segunda vuelta, el también exmandatario Lula da Silva lo venció e impidió su reelección.

Lula da Silva, presidente actual de Brasil.. Foto: AFP. - Foto: AFP

Es por esa razón que, para el día del nombramiento de su homólogo, el primero de enero de 2023, Bolsonaro decidió no asistir a la ceremonia y tomó dos días antes un vuelo hacia Orlando, en Estados Unidos. Tiempo atrás, el entonces presidente había anunciado que, en caso de perder, no estaría en la jornada de su rival. En ese orden de ideas y yendo en reversa del protocolo, él no le pasó la banda presidencial a Lula.

Cuando Bolsonaro perdió las elecciones, se dirigió por medio de un discurso publicado en sus redes sociales a sus seguidores. “Tenemos un gran futuro por delante. Hemos perdido batallas, pero no la guerra”. Por su parte, el vicepresidente en ese momento, Hamilton Mourão, actúo como presidente interino durante la ceremonia de posesión de Lula.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en el Centro Nacional de Convenciones Gaylord en National Harbor, Maryland, EE. UU. - Foto: REUTERS

Los meses pasaron y la incertidumbre por su regreso al territorio se acrecentó. Finalmente, luego de la espera, Bolsonaro anunció que viajará desde Estados Unidos el 30 de marzo. “Voy a trabajar en el Partido Liberal, recorrer Brasil y hacer política”, indicó el exmandatario para Record TV en Florida. Sumado a ello, afirmó que “mantendrá la bandera del conservadurismo” en el país, la cual siempre ha sido su visión. Además, el Partido Liberal confirmó las palabras de Bolsonaro, notificando que el vuelo arribará a Brasilia el 30 de marzo sobre las 7:30 locales.

Posterior a su mandato, el expresidente ha estado inmerso en más de una polémica. Aparte del anuncio de su regreso, O Globo informó que devolverá un paquete de joyas que estaban bajo su poder, provenientes de un regalo de la monarquía de Arabia Saudita en 2021 en medio de una visita. El material no pasó por el control aduanero correspondiente en Brasil.

Estas son las joyas que involucran a Bolsonaro en importación ilegal. - Foto: REUTERS

La entrega de estas joyas (dos gemelos, un reloj, un anillo, una pluma estilográfica y un rosario, todo compuesto de oro) se produce después de que el Tribunal de Cuentas de Brasil se lo ordenara hace más de una semana al expresidente, al que recordó que los jefes de Estado no pueden aceptar obsequios de este calibre.

En un primer momento, el Tribunal de Cuentas de Brasil dio cinco días a Bolsonaro para que dejara todos estos regalos en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia; no obstante, el plazo se amplió para que finalmente se entregaran a la Caja Económica Federal de la Policía Federal, en Brasilia.

Este paquete no fue el único que se trajo Bolsonaro de Arabia Saudí. Existe otro cofre, en dependencia de la Receita Federal (una secretaría del Ministerio de Economía), con joyas valoradas en 16,5 millones de reales (cerca de tres millones de euros), que sí le fue incautado en 2021 en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo.

Hasta dos cofres llenos de lujosos regalos se trajeron, aunque sin pasar por los trámites legales. Uno de ellos logró superar los controles de aduanas, pero otro, cuyo contenido está valorado en 16,5 millones de reales (casi 3 millones de euros) fue interceptado.