Cuerpo de oso que murió luego de consumir 20 kilos de cocaína será subastado

Hace unos días se conoció el caso de la muerte de un oso luego de haber comido al menos 20 kilos de cocaína. Esta noticia, como era de esperarse, sorprendió al mundo entero, por lo que muchas personas y un sector de la prensa sensacionalista se atrevió a llamar al animal ‘Pablo Escobear’, mientras que otros, un poco más prudentes, lo llamaron ‘el oso cocainómano’.

Si bien no se han logrado conocer las razones por las que el animal tuvo tan cerca la droga que consumió y posteriormente lo terminó matando, la noticia recorrió al mundo por lo extraño del caso. Y más aún, en las últimas horas, cuando se conoció que el oso pasó a un proceso de embalsamamiento para que su cuerpo quede tal cual como se le vio por última vez con vida.

Y es que la idea de embalsamarlo surgió porque se podía subastar el cuerpo del oso para los fanáticos que quieran comprarlo y tenerlo como colección, luego de su extraña historia. Lo cierto es que será difícil por su tamaño, ya que el oso mide dos metros aproximadamente y su peso es bastante extenso.

La subasta del oso parece que es todo un éxito, puesto que hay diferentes compañías que quieren tenerlo, así como también fanáticos de los animales salvajes. Y aunque aún no se ha revelado la suma que ofrecen por el animal, ni si definitivamente se dará su venta, llama la atención el interés que despertó en muchas personas esta historia.

Los osos salvajes son perseguidos por muchos fanáticos de estos animales. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El animal alcanzó la fama en Estados Unidos luego de la película “Cocaine Bear”, cuando el animal ganó muchos adeptos, volviéndose popular y viral muy rápidamente. Lo que permitió que la película lograra hasta 23 millones de dólares en taquilla en tan solo un fin de semana.

Familia adoptó ‘un perro’ y descubrió que era un oso

Las historias de los amos con sus mascotas, en la mayoría de los casos, son de amor; no obstante, en China se conoció un caso que se convirtió en pavor. Una familia descubrió que el cachorro que habían adoptado hace más de dos años como mascota, creyendo que era un perro de gran tamaño, terminó siendo realmente un ejemplar de un oso casi extinto.

De acuerdo con medios internacionales, el hecho se presentó en la localidad de Su Yun, en la provincia de Yunnan en China, donde una familia, atendiendo a la insistencia de su hija menor, terminó adquiriendo lo que les fue presentado como un cachorro de mastín tibetano; una inmensa raza de perro caracterizado por su enorme tamaño, su fuerza y su pelaje negro.

Familia adoptó un oso creyendo que era un ejemplar de mastín tibetano. - Foto: Getty Images/ Olha Haletska

Si bien la familia creyó que sería un gran reto cuidar al animal debido a los gastos derivados de su mantenimiento y su alimentación, con el paso del tiempo se vieron sorprendidos con la forma de comer del animal, advirtiendo que devoraba ingentes cantidades de comida, llegando a pesar 250 libras tras dos años bajo su custodia.

Aunque los miembros de la familia admitieron que eligieron al animal luego de sentir una maravillosa empatía desde que lo conocieron, con el tiempo comenzaron a evidenciar algunas conductas inusuales en este, tales como el hambre incontrolable, la forma de su cuerpo, el crecimiento inusual de sus colmillos, sus patas, entre otros, que los habían llevado a tomar medidas de precaución para evitar daños frente a un eventual ataque.

Aunque no les causó mayor impresión, los dueños del animal también habían notado un extraño ‘ladrido’, en tanto lo percibían más como un gruñido o una suerte de grito, no obstante, nunca repararon en ello al considerar al animal una especie exótica, y al no conocer sobre esta ‘raza de perro’, no se mostraron sorprendidos ni habían prendido las luces de alerta frente a la situación de peligro que vivían y no habían evidenciado.

Sin embargo, uno de los hechos que sí prendió las alarmas de la madre de familia fue el notar la inusual capacidad del animal para ponerse en dos patas cuando deseaba apoderarse de algún elemento distante del suelo, lo que llevó a la familia a consultar; en medio de tanto hecho particular, a un veterinario.

La familia permaneció 2 años con el animal creyendo que era una raza exótica de perro - Foto: Getty Images/ Roger Tidman

La sorpresa fue mayúscula cuando el veterinario les explicó que en efecto el animal que habían tomado como mascota dos años atrás, en efecto, no era un ejemplar de mastín tibetano, sino que, por el contrario, se trataba de un oso, más exactamente de la variante de oso negro, una especie asiática de ese anima que incluso actualmente se considera extinta.

En medio del choque de emociones, entre el amor por su mascota y el pánico por el peligro que representa este animal, los miembros de la familia decidieron decir adiós, y entregarlo a las autoridades para que estas pudieran dar el correspondiente manejo y cuidado al animal.