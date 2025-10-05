Suscribirse

Mundo

Daniel Noboa amplía estado de excepción a diez provincias más tras la “radicalización” de las protestas contra el alza del diésel

En el decreto expedido el sábado por 60 días, Noboa señaló que hay “paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público”.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Mundo
5 de octubre de 2025, 8:48 p. m.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tomó decisión tras las protestas en su país.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tomó decisión tras las protestas en su país. | Foto: AFP/Europa Press

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción a diez provincias más, con lo que son ya son doce de las 24 las afectadas en medio de las protestas del paro indefinido convocado por las organizaciones indígenas contra el fin del subsidio al diésel.

A las provincias de Carchi e Imbabura, en las que ya estaba en vigor desde el 16 de septiembre, ahora se suman las de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza por causa de “grave conmoción interna”. La medida supone la suspensión del derecho de reunión.

Contexto: Daniel Noboa, presidente de Ecuador, afirma que las protestas indígenas en su país son financiadas por el Tren de Aragua

En estas diez jurisdicciones hay paralizaciones y hechos de violencia que alteran el orden público, “provocando situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la vida, integridad, libertad de circulación, trabajo, al ejercicio de actividades económicas y productivas, así como a la obligación estatal de proteger los sectores estratégicos”, según el decreto firmado en la noche del sábado por Noboa.

El decreto menciona la “radicalización” de las protestas en estas provincias y busca evitar una “mayor afectación a la población ecuatoriana”.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó el pasado 21 de septiembre un paro indefinido que ha derivado en movilizaciones masivas y cortes de carreteras. El Gobierno ha respondido con la movilización del Ejército y en los enfrentamientos ha muerto al menos un comunero indígena.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, denunció desde Chimborazo la “actitud prepotente” del Gobierno de Noboa y advirtió de la posibilidad de marchar sobre la capital, Quito. “La lucha continúa y si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a hacerlo”, afirmó Vargas.

La mayor organización de pueblos originarios (Conaie) protesta desde el pasado 22 de septiembre por la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio aumentó de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

Las protestas han dejado un manifestante muerto por impacto de bala, unos 150 heridos entre civiles, militares y policías, y más de un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de organizaciones de derechos humanos.

Contexto: Corte Constitucional de Ecuador da luz verde para convocar a una Asamblea Constituyente del presidente Daniel Noboa

En el decreto expedido el sábado por 60 días, Noboa señaló que hay “paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público” y que se ha registrado una “radicalización” en las protestas.

El principal foco de choques entre manifestantes y la fuerza pública está en Imbabura, una provincia andina dedicada a la ganadería y la floricultura donde se concentra un 10% de la población indígena. El sector de flores estima las pérdidas en un millón de dólares al día.

Un manifestante agarra una bomba lacrimógena mientras se enfrenta a agentes de la policía antidisturbios durante una protesta antigubernamental en apoyo al paro nacional convocado por la CONAIE (la mayor organización indígena de Ecuador).
Un manifestante agarra una bomba lacrimógena mientras se enfrenta a agentes de la policía antidisturbios durante una protesta antigubernamental en apoyo al paro nacional convocado por la CONAIE (la mayor organización indígena de Ecuador). | Foto: AFP

El alza del precio del diésel en 56% representa un golpe para la economía de los campesinos, según la Conaie, que también reclama la baja del IVA del 15% al 12% y asignación de mayores presupuestos para la educación y salud públicas.

La organización indicó el domingo en un comunicado que tras dos semanas del paro nacional, el gobierno “responde con represión a las demandas del pueblo” y que el decreto “militariza los territorios” indígenas.

Noboa manifestó el domingo que aplicará la ley. “Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos”, expresó.

El gobernante señaló que “a los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Newsom desafía al presidente Trump por enviar tropas de California a Oregón: “No se trata de seguridad pública, se trata de poder”

2. Trump anuncia la “fase dos” de su ofensiva cerca de Venezuela y reafirma tener control marítimo en el Caribe

3. Daniel Noboa amplía estado de excepción a diez provincias más tras la “radicalización” de las protestas contra el alza del diésel

4. Luis Fernando Suárez marcó en Portugal y le complica la decisión a Lorenzo: ¿quién será titular con Colombia para los amistosos?

5. Nuevo ataque contra funcionarios del Inpec. Guardián sobrevivió a atentado sicarial en Bello, Antioquia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel NoboaEcuador

Noticias Destacadas

Gobernador de California, Gavin Newsom.

Newsom desafía al presidente Trump por enviar tropas de California a Oregón: “No se trata de seguridad pública, se trata de poder”

Redacción Mundo
Donald Trump le declaró la guerra a los carteles vinculados con el tráfico de droga

Trump anuncia la “fase dos” de su ofensiva cerca de Venezuela y reafirma tener control marítimo en el Caribe

Redacción Mundo
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tomó decisión tras las protestas en su país.

Daniel Noboa amplía estado de excepción a diez provincias más tras la “radicalización” de las protestas contra el alza del diésel

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.