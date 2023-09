Daniel Sancho no sería un reconocido ‘chef’, este sería el verdadero oficio del asesino del médico colombiano Edwin Arrieta

Daniel Sancho, el español que confesó haber descuartizado al médico colombiano Edwin Arrieta, en Tailandia, para no tener más relaciones sexuales con él, según determinó la justicia de Tailandia, no sería la persona que todos creen, pues se revelan nuevos detalles sobre el supuesto chef .

En este caso, bajo la ley tailandesa, el asesinato premeditado puede comportar una condena a muerte, aunque el reino asiático casi no aplica estas sentencias (la última ejecución se remonta a 2018).

Pues en ese sentido, tras un par de meses de este terrible asesinato, salen a la luz pública detalles sobre la vida de Daniel Sancho. De acuerdo con el programa de televisión Equipo de investigación , Sancho no estaría detrás de ninguna cocina, sino que su verdadero oficio tendría que ver con relaciones públicas.

El desgarrador mensaje que Rodolfo Sancho envió a la familia de Edwin Arrieta

La hermana de Edwin Arrieta, Darlin, ha visitado esta semana nuestro país para romper su silencio en el programa de Jaime Cantizano en TVE, Mañaneros . Una esperadísima entrevista en la que, además de pedir justicia para el médico colombiano y que Daniel Sancho —presunto asesino de su hermano— cumpla la pena íntegra en Tailandia, también se ha mostrado muy dura con los padres del cocinero español, Rodolfo Sancho y Silvia Broncalo, por no ponerse en contacto con su familia.

| Foto: via REUTERS

Daniel Sancho fue enviado a una cárcel en Tailandia por un juez, tras confesar el homicidio del médico colombiano, Edwin Arrieta. | Foto: via REUTERS

“Ellos están sufriendo, pero pueden volver a escuchar la voz de su hijo . Que se acuerden de que al otro lado del charco hay unos padres de la tercera edad sufriendo aún más. Porque mi padre se despidió de mi hermano y no lo volverá a ver”, se lamentaba.

Sin embargo, y consciente de que Rodolfo y Silvia “son unos papás que están sufriendo como lo están haciendo los míos”, Darlin ha tendido la mano al actor y a su exmujer y ha asegurado que si viajasen a Colombia no tendrían problema en recibirles: “Si ellos quieren ir a Lorica, no tenemos ningún problema con eso”, ha añadido, dejando la puerta abierta a un posible encuentro entre ambas familias.

La hermana de Edwin Arrieta también ha revelado el contenido íntegro del mensaje que Rodolfo le envió dos días después de la detención de Daniel por el asesinato del cirujano. Un desgarrador texto que no había hecho público antes porque no sabía si realmente había sido el artista. Algo que ha corroborado durante su estancia en España, comprobando que el número que se puso en contacto con ella pertenece al protagonista de Isabel . “Le doy las gracias y acepto su pésame. Dios se encargará de todo esto”, apuntó Darlin.

Un mensaje del que ya se había filtrado parte y que ahora, seis semanas después del atroz crimen, conocemos al completo: “Hola Darlin, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado” confiesa.