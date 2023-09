Video muestra cómo Daniel Sancho se derrumbó tras volver al lugar en donde asesinó a Edwin Arrieta

Debido a que la policía de Tailandia afirma tener suficientes pruebas para que un tribunal condene al español, la justicia de Tailandia podría emitir una condena sumamente severa contra el español. Esto se debe a que la ley tailandesa contempla el asesinato premeditado como un acto que se podría castigar con una pena de muerte, pero no se aplica un castigo de tal magnitud desde 2018.

Video muestra cómo Daniel Sancho se derrumbó en el lugar donde Arrieta murió

Mientras unos oficiales de policía tomaban nota del relato, Sacho reveló cómo llevó el cuerpo de Arrieta hacia la ducha y allí lo bañó con agua caliente . “ Puse el agua caliente a tope, para que la sangre no se coagulara y se pegara”, narra el español, según las imágenes del video.

Posteriormente, el cocinero español tomó unas bolsas de basura y usando una herramienta con filo procedió a cortar las extremidades de su víctima . “Estaba allí y empecé a meterlo en bolsas, pero en bolsas negras. No miraba lo que metía en cada bolsa. El dinero de Edwin estaba en su mochila”, narró Sancho.

Segundos después, un agente señala que es mejor dejar la diligencia hasta ese punto para no presionar a Sancho.

En el marco de una entrevista que recientemente Darlin, hermana de Edwin Arrieta, le ofreció a la prensa de España, la mujer lanzó duras palabras para los padres del cocinero español, Rodolfo Sancho y Silvia Broncalo , al reclamar que no se hayan puesto en contacto con su familia.

“Ellos están sufriendo, pero pueden volver a escuchar la voz de su hijo. Que se acuerden de que al otro lado del charco hay unos padres de la tercera edad sufriendo aún más. Porque mi padre se despidió de mi hermano y no lo volverá a ver”, declaró la hermana de la víctima en el programa de Jaime Cantizano en TVE Mañaneros .

Se trata de un texto que la mujer no había hecho público porque no sabía si realmente había sido producido por el reconocido actor y padre de Daniel Sancho.

“Hola Darlin, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero, quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado”, fue el mensaje que recibió la mujer.