“Denigrante”: hombre se queja del menú en la boda de un amigo tras haberle regalado casi dos millones de pesos

La boda es uno de los momentos más especiales para una pareja y para todos aquellos que estiman y quieren a los recién casados, por lo que siempre se tienen presentes pequeños detalles para que los novios y los invitados vivan un día que no olviden jamás y que, por el contrario, quieran volver a repetir.

Sin embargo, en ciertas ocasiones las cosas no suceden de la forma en la que alguien las planea, lo que puede llegar a afectar a quienes se encuentran dentro de ese círculo cercano. Además, en los últimos años ha tomado gran relevancia la comida que se suele ofrecer en este tipo de eventos, pues por lo general son los únicos alimentos que los invitados suelen consumir durante toda la noche.

La historia no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales. | Foto: Getty Images

Eso fue lo que le pasó a un hombre que calificó cono “denigrante” una situación que tuvo que vivir en el matrimonio de uno de sus mejores amigos, aunque para algunas personas el hecho no era para tanto. No obstante, la historia se volvió bastante viral.

Sin embargo, tal parece que las cosas no salieron como él se las imaginaba y mucho menos después del regalo económico que le hizo a la pareja. “Pues si llego a saber que me iba a encontrar con este menú de boda, hubiera dado 50 euros y gracias. Es lo más denigrante que he visto nunca”, aseguró.