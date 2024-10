Día de Muertos en México: cinco historias tan increíbles como las de la película ‘Coco’

Álvaro, el catrinero

Si alguien quiere conversar con Álvaro de la Cruz tiene que aprender a respetar sus silencios. Álvaro habla mientras esculpe, sin apartar la mirada de la catrina que está en la mesa, y no deja que nada le distraiga del difícil trabajo que tiene ante sí. Por eso no se preocupa de si la silla en la que se sienta está a punto de quebrarse o de si la luz es suficiente. Nada a la entrada de su casa ni de su taller indica que Álvaro fue uno de los primeros en hacer catrinas. Ni siquiera tiene figuras expuestas en el exterior como otras casas: vende todo lo que hace.

Federico, Jordán y Taudino, “la orquesta“

Ese día se visten con traje regional: pantalón de manta, camisa bordada, calzón blanco, faja roja, huaraches, sombrero y un gabán, y caminan con sus instrumentos por la carretera, como hoy. Si están pensando que son canciones tristes, se equivocan. “Las celebraciones son alegres; hasta los familiares bailan un poquito”, cuentan. Incluso Tzipekua, el nombre del grupo, significa alegría.—¿Qué se siente tocar para los muertos?—Está difícil de explicar —responde Jordán—. Es como agasajarlos. Se dice que su espíritu viene y están ahí un rato; por eso no quieren esperarlos con tristeza, sino con música y con alegría. Uno está contento ahí, transmitiéndoles todo el sentimiento mientras los acompaña.

Santiago, el panteonero

A Santiago le cuesta hablar. Su día a día es entre los muertos, y ellos no le dan mucha conversación, cuenta entre risas. Pero no fue fácil sacarle esta reacción.La casa del panteonero de Janitzio tiene dos pisos. Estamos en el primero, preguntando por él. Él se asoma por las escaleras, nos ve y se regresa. “No tengo nada que decirles”, le dice en purépecha a su hijo.

Después de un rato, Santiago baja y nos dice que en los últimos años ha visto hasta ocho mil personas en el cementerio el Día de Muertos . A las familias no les molesta que haya turistas, cuenta; al contrario, se alegran de que tanta gente se una a la fiesta para visitar a sus muertos. Pero el resto del año no va casi nadie.En el cementerio, excavado en la piedra en la mitad de la isla, han nacido algunos cempasúchil salvajes que borran las fronteras entre una tumba y otra. En un momento, Santiago se detiene y dice: “Ahí está mi papá y ese es mi tío y su primo”. Los suyos están en un rincón del panteón, con vistas privilegiadas al lago de Pátzcuaro. Para llegar a ellos, camina entre las cruces, pisando a otros. “No pasa nada”, dice.

Debajo de nuestros pies hay dos metros y medio de ataúdes, y los nombres de quienes quedaron más abajo se han borrado de las lápidas escritas a mano. Apenas hay espacio para caminar.“Durante el año, preparo el cementerio para que esté limpio. Las personas vienen y ponen cempasúchil para guiar el camino a los muertos. Traen charolas de fruta, comida, pan de muerto. Uno siente que están ahí. Ese día vivo con ellos; es lo que más me gusta”.

Israel, el panadero

Por un momento, a Israel Gaona se le ahogan las palabras. Tiene dos kilos de masa entre manos y está explicando cómo prepara el pan de muertos en Rivepan, una de las panaderías más tradicionales del centro de Pátzcuaro. No parece alguien a quien se le atraganten los sentimientos: lleva pañuelo en la cabeza, tres anillos y un arete en la oreja izquierda. Pero ahora, al contar cómo prepara un pan especial para llevar a la tumba de su mamá, no puede seguir hablando.Un segundo de silencio es una eternidad en una panadería en la que nadie para. Una luz fluorescente recorre la sala que está repleta de harina y hace ruidos por todas partes. Entretanto, una máquina amasa la mezcla de levadura y el calor del horno se confunde con el de los diez hombres que dan forma a los panes, los untan de mantequilla o los rocían con chocolate al ritmo de la música norteña que sale de un pequeño reproductor. Todos corren.

Ese día, cuando el pueblo entero está en el panteón celebrando, Israel trabaja 16 horas seguidas para preparar mil panes: uno por minuto. Así ha sido durante 20 años; él es el encargado de hacer el pan de muerto y cuando designa a alguien más, los clientes se quejan. Con solo una vez que estire la masa, ya sabe si la mantequilla que compró esta vez el dueño es de buena calidad o no, y en función de eso trata de compensar con los otros ingredientes: unos gramos más de nuez, un poquito más de naranja, menos levadura... El pan de muertos es el preferido de muchos mexicanos, y el panadero se lo toma en serio.

Mientras coloca las tiras en forma de hueso sobre el pan le llegan recuerdos de los familiares que han partido. “Y a veces uno, no queriendo, se pone triste. Por eso, a veces queremos que llegue el día y, a veces no, porque son recuerdos bonitos y tristes”. Después de retirar las ofrendas, las familias se comen el pan, pero Israel dice que ya no tiene sabor porque, en verdad, se lo comieron los muertos.