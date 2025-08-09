Suscribirse

Mundo

Diosdado Cabello asegura que conoce la ubicación exacta de María Corina Machado y prende las alarmas de la oposición venezolana

La mano derecha del dictador venezolano se refirió a la clandestinidad de la líder opositora.

Redacción Mundo
9 de agosto de 2025, 5:32 p. m.
El ministro Diosdado Cabello aseguró que, de ser por el gobierno chavista, María Corina Machado ya habría sido detenida, en medio de la crisis política en Venezuela.
Diosdado Cabello afirmó que María Corina Machado ya estaría detenida si fuera decisión del gobierno chavista, aumentando la tensión política en Venezuela. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de EFE y AFP

En medio del anuncio de una incautación y la detención de ocho personas detenidas en Venezuela, de la “extrema derecha”, supuestamente vinculados a un plan para atentar contra la Plaza Venezuela en Caracas, Diosdado Cabello aseguró que tiene conocimiento de dónde está resguardada María Corina Machado.

“Nosotros tenemos información muy clara de dónde está protegida en este momento”, aseveró la mano derecha de Maduro.

Según Cabello, la condición de clandestinidad en la que permanece Machado desde el 9 de enero carece de relevancia. Ese día fue la última ocasión en la que se le vio a Machado en público, cuando lideró una manifestación en Caracas. Posteriormente, agentes del régimen chavista la retuvieron durante unos minutos antes de dejarla en libertad.

El vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana, la Política y la Paz, Diosdado Cabello, anunció que las fuerzas de seguridad descubrieron material explosivo en dos almacenes situados en la ciudad de Maturín: uno ubicado en una zona industrial y otro en la avenida Ugarte Pelayo.

Cabello calificó este descubrimiento como “sumamente preocupante” y precisó que en los inmuebles se confiscaron varias cajas que contenían distintos tipos de explosivos.

Además, afirmó que los implicados mantienen una relación directa con María Corina Machado. Hasta el momento, ocho personas han sido arrestadas y continúan las operaciones para dar con otros posibles responsables.

Contexto: Estados Unidos declara al cartel de los soles, liderado por Nicolás Maduro, como una organización terrorista

Según Cabello, en el operativo se incautaron “cargas explosivas secundarias, 125 detonadores eléctricos, sistemas de punta de carga, teléfonos celulares, detonadores no eléctricos y combustible de distintos tipos”. Además de un contenedor de 60 metros, que posiblemente contenga material explosivo como “C4″.

Hace un par de semanas y como es habitual en sus emisiones de los miércoles del programa Con el mazo dando, Diosdado Cabello presentó la lectura de una presunta misiva proveniente de un “patriota cooperante”, en la cual se detallaban, según él, los supuestos planes de la líder opositora María Corina Machado.

Esto fue lo que dijo el régimen de Maduro en contra de la líder opositora.
Diosdado Cabello y María Corina Machado | Foto: Getty Images / AP

Cabello afirmó que Machado, quien lideró el respaldo a Edmundo González en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, tendría la intención de trasladarse a Estados Unidos.

Según el número dos del chavismo, la oposición busca “generar hechos de violencia” en instalaciones militares y policiales, eléctricas, estaciones de servicio y sitios de esparcimiento.

Mostró además una especie de organigrama de la banda criminal, que encabeza Estados Unidos, identificado con una bandera y sin señalar directamente al gobierno. A la derecha aparece la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad, y a su lado el dirigente Juan Pablo Guanipa, junto a la mención “capturado” en letras rojas. Fue detenido en mayo.

