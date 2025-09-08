Diosdado Cabello dio detalles inéditos sobre la muerte de Hugo Chávez: “Algún día eso se sabrá”

Diosdado Cabello se pronunció en una nueva rueda de prensa sobre la muerte de Hugo Chávez. No sería la primera vez que lo hace en medio de la televisión estatal, pero toma un nuevo significado teniendo en cuenta las ofensivas que se han llevado a cabo entre Venezuela y Estados Unidos.

“A nosotros nos dieron un duro golpe. Mortal, con el asesinato del comandante Chávez, asesinato, y ellos creyeron que no nos íbamos a levantar, que no íbamos a resistir, que este pueblo se iba a desmoronar, no calcularon bien, creo que hoy tampoco están calculando bien, creo que hoy están calculando peor que aquella vez, peor que aquella vez”.

En este caso, al insistir en la idea de que Chávez fue “asesinado” y que la culpa recae en un “enemigo” el gobierno de Maduro y Cabello refuerzan la narrativa de que la “revolución bolivariana” es una víctima de un complot internacional por parte de Estados Unidos.

En otra ocasión, en un programa transmitido por la televisión estatal en noviembre de 2023, Cabello acusó al gobierno de Israel de estar involucrado en la muerte de Chávez, comparando la situación con el supuesto asesinato del líder palestino Yasser Arafat. De igual forma, en marzo de 2024, Cabello reafirmó la idea de que Chávez fue “mandado a asesinar”, indicando que “no fue el cáncer”.

Estas declaraciones se suman a una narrativa que ha sido mantenida por otros líderes del chavismo, incluido el presidente Nicolás Maduro, quienes han sugerido a lo largo de los años que a Chávez se le inoculó un cáncer agresivo. Maduro, en 2016, llegó a decir que había nombrado una comisión secreta para investigar documentos y evidencias que comenzaban a surgir sobre un supuesto asesinato.