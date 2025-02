Donald Trump asegura que dineros robados de Usaid fueron a parar a medios: “Este podría ser el escándalo más grande de la historia”

“Parece que se han robado miles de millones de dólares de Usaid y otras agencias, y mucho de ellos se destinaron a los medios de noticias falsas como ‘pago’ por crear buenas historias sobre los demócratas. El ‘trapo’ de la izquierda, conocido como Político , parece haber recibido USD 8.000.000. ¿ The New York Times recibió dinero? ¿Quién más lo hizo? ¡Este podría ser el escándalo más grande de todos, quizás el más grande de la historia! Los demócratas no pueden esconderse de este. ¡Demasiado grande, demasiado sucio!”, sostuvo el presidente norteamericano.

La acusación que hace el presidente Trump sobre los medios es bastante sensible, si se tiene en cuenta que, por años, han sido el sector más crítico del magnate en los Estados Unidos. El presidente menciona a dos medios en particular: Político y The New York Times.