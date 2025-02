¿Donald Trump logrará tumbar a Nicolás Maduro? Moisés Naím explica en SEMANA cuáles son los escenarios y las posibilidades

SEMANA: ¿Cómo ha sentido usted, como venezolano, lo que está pasando en su país?

Moisés Naím: Con gran tristeza, gran admiración y esperanza. Hay que ver lo que es enfrentar un Estado autoritario, criminalizado, asociado a los peores regímenes del mundo, como China, Rusia. Y desarmado, con una oposición que no está armada, que no tiene la violencia, porque no forma parte de su agenda ni de su forma de ser. María Corina Machado es una de las líderes más admirables del mundo en estos tiempos. Pero ya dijeron e hicieron todo lo que se podía. Ahora le toca a la comunidad internacional y notablemente a Estados Unidos ver qué cartas juega en este proceso.

SEMANA: En este escenario de un presidente electo, pero un dictador al mando, hay muchos imaginarios que vienen a la cabeza: la caída de Sadam Huseín por la invasión de Estados Unidos, por ejemplo.

M.N.: Sadam Huseín o, por ejemplo, Muamar al Gadafi salieron porque las potencias extranjeras intervinieron militarmente. Eso en estos momentos no está planteado. Es fácil decirlo: “Una intervención militar”. Pero, cuando preguntan los detalles de quién lo hace, cómo lo hace, con permiso de quién, quién pone los muertos, quién pone las pérdidas materiales, todo cambia. Hay que ir a poner la cara al Congreso de Estados Unidos o de otros países a pedir la autorización de llevar esa nación a la guerra. Una vez que te metes a escarbar en los detalles y en circunstancias específicas, es diferente.

SEMANA: ¿Por qué esos escenarios, como el de Huseín, o incluso una captura como la que hizo Estados Unidos con Manuel Noriega en los noventa, se ven tan improbables hoy con Maduro?

M.N.: Lo de Panamá era una cosa muy pequeña. Venezuela es un país mucho más grande que Panamá. Venezuela lleva años comprando materiales bélicos y todo tipo de armas modernas a los rusos. O sea, no es tan sencillo como decir: “Ahí van los marines, abren la puerta y que no haya muchas bajas”. Venezuela es más complicada de invadir y tiene aliados importantes. O sea, no estoy sugiriendo que Rusia se va a meter en una guerra en Venezuela o China, pero sí tiene muchas maneras de influir sobre el tema, como en el caso de Ucrania.

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: Montaje Semana

SEMANA: ¿Pero hay alguna posibilidad de intervención de Estados Unidos para sacar a Maduro con la llegada de Trump?

M.N.: No lo sé. No lo sé en estos momentos. Lo que se está hablando es de una profundización de las sanciones de una manera más seria, más sistemática, más internacional, más multilateral. Había sanciones, pero mal manejadas. Biden deja un legado muy mixto, muy negativo, con respecto a su manejo de la situación en Venezuela.

SEMANA: ¿Trump entraña alguna esperanza para Venezuela?

M.N.: No lo sé. Él tiene que mostrar algo, pero también dentro de Washington hay todo un grupo de personas muy influyentes que representan las industrias de hidrocarburos y gas, que son de la opinión de que hay que negociar y que no hay que buscar cambios de régimen en Venezuela. Vamos a ver con qué llega Trump a la Casa Blanca. Ellos llegan y encuentran una agenda muy larga de emergencias que deben atender eminentemente: el Medio Oriente, China, Ucrania, Rusia, la crisis de las fronteras. En fin.

SEMANA: ¿Qué papel desempeñará Marco Rubio en lo que viene?

M.N.: Marco Rubio será el canciller estadounidense que más conoce América Latina en muchos años. Durante años, los cancilleres se han ocupado del Medio Oriente, del extremo oriente, de China, de India, de Europa… Nunca había habido allí alguien tan conocedor de América Latina, de su gente, de sus circunstancias, de sus líderes, de los buenos, de los malos. Él concluyó su intervención en el Congreso esta semana diciendo que Estados Unidos tiene que repensar su relación con Venezuela, especialmente, dijo que ya que tenemos la presencia rusa se requiere una atención especial.

Creo que él va a defender sus tesis, pero también, como dije, hay otras voces que tienen una visión más mercantilista, más transaccional, más de oportunidad, más de cerrar los ojos a la tortura, a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los venezolanos, a la destrucción del país. Entonces, esa visión, por así decirlo, transaccional o de oportunismo mercantil va a enfrentarse con la idea de que Venezuela es un país muy importante dentro de la región para dejar que caiga definitivamente, con la tolerancia de Estados Unidos, en manos de un cartel de narcotraficantes.

Trump llega con la fuerza de un tornado a la Casa Blanca. Se espera que con su mano dura tome duras deciones contra Venezuela | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cómo replanteará Trump esas sanciones económicas?

M.N.: Hay muchos debates acerca de las sanciones, pero hay que entender que hay muchas sanciones diferentes. Hay sanciones que van dirigidas a todo un sector, por ejemplo, al sector petrolero o al financiero. Pero hay también sanciones que van dirigidas a personas específicas, con nombres y apellidos. Si bien las sanciones las impone Estados Unidos, otros países deberían estar colaborando con eso, y eso no ha sucedido. Un ejemplo muy claro de eso es España, que se ha vuelto el lugar a donde van los funcionarios del Gobierno y sus familiares para disfrutar sus fortunas, y España ha hecho muy poco para controlarlos e impedir que se utilice ese dinero robado para las fiestas de los oligarcas chavistas y de Maduro.

SEMANA: ¿Ve una complicidad del mundo en su inacción frente a Venezuela?

M.N.: No estoy seguro de que la mejor palabra sea complicidad. Yo no quiero decir que estos Gobiernos europeos son cómplices de los militares narcotraficantes y grupos de narcos, de militares y de civiles criminales que manejan a Venezuela. Así que no creo que sean cómplices, sino que hay una tolerancia. Francamente, lo que le ha faltado a la política internacional hacia Venezuela es liderazgo.

SEMANA: ¿Y qué piensa de la posición de Gustavo Petro?

M.N.: Él está tratando de justificar lo injustificable. Creo que él no tiene una visión definitiva, la explica de una manera que es imposible saber exactamente qué está diciendo. Creo que lo hace a propósito para ofuscar, para no tener que ser explícito.

SEMANA: ¿A Petro sí lo ve como un cómplice de la dictadura de Maduro?

M.N.: No, concretamente no. La dictadura de Maduro tiene unos vínculos con los carteles, ciertamente los mexicanos y los colombianos, pero eso forma parte del negocio.

Moises Naim habló de la relación de Gustavo Petro y Nicolas Maduro. | Foto: SEMANA

SEMANA: Usted dijo en una reciente entrevista que es sorprendente cómo se parece Trump a Chávez. ¿En qué les ve similitudes?

M.N.: Son carismáticos. Tienden a seducir a la gente, a lograr que quienes los apoyan tengan una fe ciega y les tolerarían todo tipo de conductas que no les toleran a otros líderes. Yo creo que ambos tienen un talante antidemocrático.

SEMANA: Con la llegada de Donald Trump al poder, ¿usted cree que se cambia el orden mundial?

M.N.: No sé si es tanto así, porque hay otros jugadores que están moldeando el mundo: China, India, Rusia. Estamos viendo cambios fundamentales. Y quizás de esta situación horrible que ha pasado en Medio Oriente aparezca un Medio Oriente más estable y más humano, menos totalitario. Así que Donald Trump tiene una influencia importante, pero no es el único jugador ni único protagonista en todo esto.

SEMANA: Usted ha desarrollado el concepto de cacocracia. ¿Trump o Maduro encajan allí?

M.N.: La cacocracia, en griego, es para definir el Gobierno de los peores, el Gobierno de los ineptos, de los que no están preparados. Y, ciertamente, en las nominaciones que ha hecho Trump hemos visto a algunos que son claramente ineptos, como Bobby Kennedy, postulado como ministro de Salud, y el candidato a ser el ministro de Defensa de Estados Unidos.

SEMANA: En este panorama tan convulsionado que se vislumbra para Venezuela, ¿ve algún rayito de esperanza?

M.N.: Sí, un gran rayo de esperanza, y es nuestra arma secreta, que ha estado ahí, que ha hecho milagros, y se llama los venezolanos. Son los venezolanos, con el liderazgo de María Corina Machado y su equipo, los que han logrado hacer lo que todos los expertos decían que era imposible: tener unas elecciones y ganarlas.

SEMANA: Usted ha hablado del desconsuelo de la democracia. ¿Cómo se evita caer allí en el mundo actual?