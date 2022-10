El alcalde que construyó casas para perros callejeros con la publicidad de su campaña

“En la política todo se vale”, dicen algunos para justificar la manera en que descalifican a su oponente; se vive en Colombia en las campañas presidenciales cada cuatro años. Sin embargo, la frase en mención sirve para algo más que señalar a un adversario; ejemplo de ello es un alcalde peruano.

Rennán Espinoza Rosales, recién elegido alcalde de Puente Piedra, uno de los 43 distritos que tiene Lima, demostró que en la política todo se vale, todo sirve, incluso las vallas y pendones para llamar la atención de los ciudadanos en busca de un voto. Él los está utilizando para fabricar casas que sirvan de refugio a los perros callejeros.

En su cuenta en Facebook, el alcalde electo compartió un video en el que se ve construyendo hogares para los canes, reciclando la madera de las pancartas y las lonas utilizadas para ellas. Martillo en mano, se ve preparando junto con otros el armazón de casas grandes, pequeñas y medianas. En ellas sobresale el nombre del partido político por el que fue escogido como mandatario del Distrito, Somos Perú.

“Estamos retirando nuestros carteles publicitarios para mejorar el ornato, pero miren el uso que les vamos a dar: transformarlos en casitas para las mascotas, para los perritos, hay que darles buena utilidad. Hay muchos animalitos en la calle que no tienen refugio, así que estamos en esta misión”, dijo el alcalde electo, que comenzará a desempeñarse en su cargo a partir de 2023.

Al video, que también circuló en TikTok, le llovieron comentarios, algunos de ellos felicitando al alcalde por la iniciativa y otros brindando consejos para que las casas perduren. “Está muy bien, pero sería bueno que lo reforzaran con otro material, porque tuve unos paneles y con el tiempo se deshilacharon, pero es buena la intención, dice uno de ellos.

Rennán Espinoza Rosales, en la Alcaldía por tercera vez

Aunque la iniciativa del alcalde electo es novedosa, Rennán Espinoza Rosales es un viejo conocido por los habitantes de Puente Piedra. Su familia ha estado en distintos períodos en la cabeza del distrito. De hecho, llegará a reemplazar a su hijo, Rennán Espinoza Venegas, en el poder.

Rennán Espinoza Rosales ya había sido alcalde de Puente Piedra en dos ocasiones, de 2003 a 2006, representando al movimiento Perú Posible y de 2007 al 2010, dado que por su gestión fue reelegido por la mayoría de los pobladores.

Ahora, 12 años después, vuelve al mandato para suceder a su primogénito, que, según él, no obtuvo la aprobación necesaria debido a la dificultad de administrar el distrito en plena pandemia. En entrevista con el medio comunicación local Canal N, afirmó: “Casi el 50 % de la aprobación de la gestión, se ha avanzado muchísimo, a pesar de la pandemia, como todos hemos sufrido problemas de planes no concretados, pero está en un proceso muy avanzado, con bastante orden, trabajando mucho por la inseguridad”.

Según él, su elección sobre otros ocho candidatos, a los que se impuso con el 53 % de los sufragios, tiene que ver con la necesidad de darle continuidad a lo realizado por su hijo sin necesidad de un cambio estructural de base. Es necesario renovar, pero apostando por seguir lo adelantado desde la administración saliente.

“Hay que refrescar. Sin duda este equipo está dando resultados, no podría cambiarse, no tendría sentido. Las personas han votado para que continúe este proceso, por lo tanto, no debe haber un cambio trágico, pero sí de todas maneras algunas personas que lleguen a refrescar con una visión distinta también”, afirmó Rennán Espinoza Rosales, al alcalde que por ayudar a los perros de las calles ahora es viral.