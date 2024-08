El dinero manda en la pugna mundial por la vacuna contra el mpox

Así, ha aumentado también la necesidad de una vacuna, algo de lo que, en el momento de redactar este artículo, la República Democrática del Congo aún no dispone. Japón y Estados Unidos se comprometieron a donar vacunas antes de septiembre, según el ministro de Sanidad del país africano.

Empresas en lucha contra el mpox

La vacuna japonesa LC16, fabricada por KM Biologics, obtuvo la aprobación nacional en Japón durante el anterior brote de mpox, entre 2022 y 2023. La OMS recomienda su uso, pese a no disponer de la aprobación reglamentaria mundial.

¿Puede Bavarian Nordic satisfacer la demanda?

Bavarian Nordic recibió un pedido de más de 175.000 dosis de la Autoridad de Respuesta y Preparación para Emergencias Sanitarias de la Comisión Europea (HERA, por sus siglas en inglés) y dice estar en conversaciones con otros Gobiernos sobre posibles pedidos que se distribuirían en África. “Tenemos capacidad, pero necesitamos que la gente empiece a hacer pedidos”, recalcó Paul Chaplin, consejero delegado de Bavarian Nordic al diario económico británico Financial Times .

La aprobación reglamentaria también es un problema, como sucedió en la República Democrática del Congo, que no recibió vacunas durante el brote de 2022/23 debido a la falta de aprobaciones. Otros países actualmente afectados no han aprobado ninguna vacuna, lo que complica aún más su suministro.