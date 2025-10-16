Él es ‘Arepito’, el migrante colombiano que se hizo viral por su puesto de comidas callejeras en Canadá, esta es su historia

Jorge Quinceno, más conocido en redes como ‘@arepito1’, ha soñado vivir en Canadá desde que tenía 10 años, hoy en día, lleva más de 18 años viviendo allí, y su compromiso es hacer que las personas conozcan la comida tradicional de tu tierra, Colombia.

Arepa colombiana. | Foto: Getty Images

Jorge vive en un pueblo llamado Brampton, a 30 minutos de Toronto, y saltó a la fama cuando uno de sus videos vendiendo arepas se hizo viral en redes sociales.

‘Arepito’ cambió su vida

En una entrevista con El tiempo, expresó cómo su profesión le cambió la vida, y lo ve como una manera de honrar a sus padres, que ponían arepas en su mesa siempre.

Jorge expresó como ‘Arepito’ nació siendo un emprendimiento que le recordaba a su madre, ya que ella tenía un puesto de arepas para sustentar a la familia, y a veces no le alcanzaba y tenían que alimentarse a base de arepas las tres comidas al día.

Pero en vez de repudiarlas, Jorge tomó este capítulo de su vida como inspiración para su emprendimiento, y como una buena forma de honrar la memoria de su madre.

Extranjeros se sorprenden con el sabor de las arepas colombianas en Toronto. | Foto: Captura de TikTok: @arepito1

Pero fue hasta que visitó a su padre en los Estados Unidos y volvió con su familia en Canadá, que decidió poner un puesto de arepas y no imaginó el impacto que tuvo y lo mucho que le gustaría a las personas.

“Arepito significa lo siguiente: ‘Are’ por arepas y ‘pito’ por mi papá. Él fue quien me estuvo insistiendo para que las hiciera, y mis hijos y sobrinos no le dicen ‘papito’, sino ‘pito’. Entonces quise hacerlo así, como un homenaje a él, para tenerlo presente en la marca. Por eso el nombre. Y, pues, prácticamente las arepas las empecé por él, las empecé por mi papá”, explicó el colombiano.

Un sueño de toda la vida

Así mismo, contó como su sueño siempre había sido vivir en Canadá, desde que tenía 10 años y su primo se fue a vivir allá.

“Cuando tenía 10 años, un primo se vino a vivir a Canadá y, desde ahí, se me metió en la cabeza que algún día yo tenía que estar allá. A los 25 años, por fin, pude llegar, y fue algo, de verdad, milagroso. Este fue el destino que siempre soñé”, dijo el colombiano con emoción.

Además de que era su sueño desde que era muy pequeño, otra de las grandes motivaciones de Jorge para migrar era la idea de darle un mejor futuro a su familia.

“Vengo de una familia muy humilde; nos ha tocado guerrear y pasar por situaciones un poco complicadas. No digamos que pobreza, porque no estoy de acuerdo con esa palabra, pero sí, no hemos tenido una vida fácil. Esa fue la idea de emigrar a Canadá: buscar siempre las mejores oportunidades, y aquí seguimos todavía”, aseguró.