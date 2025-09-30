El incómodo estornudo del secretario de salud de EE. UU. frente a Trump que se volvió viral

Robert F. Kennedy Jr., quien funge como secretario de Salud de los Estados Unidos, vivió un incómodo momento luego de que no pudiera contener un estornudo mientras se llevaba a cabo una rueda de prensa con el presidente Donald Trump.

El funcionario de la administración estadounidense apareció junto al mandatario para anunciar el lanzamiento de Trump Rx, un nuevo sitio web que le va a permitir a los clientes comprar medicamentos recetados directamente en el lugar en vez de hacerlo a través del seguro.

Según medios locales, Kennedy fue sorprendido tosiendo para introducir discretamente en su boca lo que parecía ser una bolsa de tabaco.

🇺🇸 | Robert Kennedy estornuda en el Despacho Oval:



Trump : "Dios te bendiga, Bobby. Espero no haberme contagiado de Covid ahí mismo".



"Dame Paxlovid inmediatamente", le dice al director ejecutivo de Pfizer. pic.twitter.com/bXtkjEay8j — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 30, 2025

“Dios te bendiga, Bobby. Espero no haberme contagiado de Covid ahí mismo”, dijo Trump tras escuchar el estornudo del funcionario.

Trump se dirigió entonces al director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, y le preguntó: “¿No tienes Paxlovid? Él sí lo tiene. Dame Paxlovid inmediatamente”.

Mientras anunciaba un acuerdo con Pfizer para reducir los precios de los medicamentos, Trump recurrió a sus principales oficinas de salud durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval justo a tiempo para que su secretario de Salud y Servicios Humanos estornudara en su codo.

El presidente hacía referencia a un medicamento antiviral fabricado por Pfizer y utilizado para tratar el Covid-19 en personas de alto riesgo.

Trump bromeó tras el estornudo del funcionario | Foto: X/@AlertaMundoNews

El momento entre Trump y RFK Jr. recordó una conferencia de prensa de marzo de 2020 en la que Trump se distanció dramáticamente de su asesora de salud de primer mandato, Deborah Birx, cuando ella habló de un “susto”.

“El sábado tuve un poco de fiebre baja”, dijo Birx durante una conferencia de prensa en ese momento, a lo que Trump la interrumpió con un “uh-oh” y se alejó unos pasos.

Durante la rueda de prensa, Robert F. Kennedy Jr. se ubicó detrás del presidente.

En medio del discurso, cuando Trump presumía de que su estrategia para reducir los costos podría favorecer a los republicanos en las elecciones legislativas de 2026, Kennedy interrumpió con una tos.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., habla después de que el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo con Pfizer para reducir los precios de los medicamentos de Medicaid en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 30 de septiembre de 2025 en Washington, D.C. Según se informa, la administración Trump llegó a un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para vender voluntariamente sus medicamentos a través de Medicaid a precios más bajos. (Foto de Win McNamee/Getty Images) | Foto: Getty Images

Al llevarse la mano a la boca para cubrirse, dio la impresión de que introducía una pequeña bolsa blanca entre los labios. El objeto recordaba a un sobrecito de tabaco o de nicotina.