“El parabrisas se le empañó totalmente”, uno de los más grandes amigos de Sebastián Piñera, contó detalles sobre el accidente del exmandatario

“Esta cosita es peligrosa”

“ Yo fui amigo de Sebastián desde los cinco años. Compañero de colegio y amigos hasta hoy día, 70 años. Muy cercano con él, con su familia, con su madre, con su padre. Me tiene muy afectado esta tragedia de Sebastián”, comentó Valdés.

“Normalmente hacía paseos en helicóptero del Lago Ranco a distintas amistades de por ahí. A mí siempre me convidaba, pero la verdad es que yo no me subía. Le tengo miedo al helicóptero. Y muchas veces le dije ‘Sebastián, cuidado, esta cosita es peligrosa’. Pero él tenía mucha fe en sí mismo, tenía además suerte, porque tuvo otros percances de los cual salió ileso”, dijo.