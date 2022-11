En video quedó registrado un tiroteo luego de ‘show’ de Danny Ocean

Danny Ocean, artista venezolano, se presentó hace unos días en la Plaza de Toros Monumental de Morelia, una ciudad al occidente de México. Tras finalizar el show se registró una balacera que dejó un muerto y varios heridos.

“No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No sé ni que decir, nunca he estado en esta situación”, fue lo que escribió el artista después del concierto y añadió: “Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de México”.

En las imágenes compartidas en redes sociales, se alcanza a ver un escenario vacío y atrás, las dos personas que están grabando que dicen una y otra vez “todavía hay balacera, todavía hay balacera”, y se escuchan tiros en el escenario, aunque no se ve claramente a nadie.

Tras los balazos se supo que una persona perdió la vida y varias quedaron heridas. La víctima fue identificada como Miguel Ángel B., de 46 años, su cuerpo quedó al interior de una camioneta tipo Windstar, de la marca Ford. Dentro del vehículo había un arma de fuego, de acuerdo con el medio local Excelsior.

Asimismo, las autoridades indicaron a los medios locales que los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica. Los cinco lesionados por el intercambio de disparos fueron identificados como José Antonio de 24 años; Delfino A., de 26 años; Simón L., de 34 años, Freddy H., de 43 años y Eduardo M., de 25 años.

El artista ayudó a fanáticos

En un video que circula en redes sociales, donde se ve más claramente a algunas personas que asistieron al concierto, se puede ver al artista ayudando a una usuaria aparentemente a resguardarse de la balacera.

Danny Ocean se ubica sobre las vallas de contención con los brazos extendidos, para que una joven pueda bajar de las gradas y encontrarse con más personas.

Otras imágenes compartidas por El Universal de México, permiten ver el momento en que algunos médicos atienden a un joven en el piso con rastros de sangre. Un grupo armado habría disparado contra personas que se encontraban dentro de algunas camionetas estacionadas a pocos metros del lugar, donde se llevó a cabo el concierto.

¿Quién es Danny Ocean?

Daniel Alejandro Morales Reyes es su nombre original, nació en Caracas Venezuela en 1992, es un cantante, compositor, productor y diseñador gráfico de música latina, reguetón, dancehall y moombahton.

Su primer gran éxito fue el tema “me rehuso”, que lanzó inicialmente de manera independiente en 2016, por medio de servicios de música en línea.

Danny Ocean lanzó su canción me rehuso desde Miami, y ha halado abiertamente en contra de la dictadura de Venezuela en varias ocasiones.

“Esta canción fue un regalo de San Valentín a una chica que me tocó dejar en Venezuela, cuando me tocó a mí salir por necesidad y no por elección. Nace de una historia de amor personal, pero a medida que la iba escribiendo, me di cuenta de que estaba hablando de un éxodo venezolano, sobre gente que estaba saliendo por las mismas razones por las que salí yo”, fue lo que explicó al medio RPP, una cadena de radio peruana llamada Radio Programas del Perú.