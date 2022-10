Kevin Roldán volvió a Estados Unidos y contó por qué estuvo sin visa los últimos cinco años

El cantante caleño de reguetón Kevin Roldán ha logrado mantenerse en la industria por años y suele aparecer en sus redes sociales para mostrar varios de los lujos que tiene y parte de su trabajo musical. Sin embargo, por varios años no pudo estar en Estados Unidos, país que frecuentan los reguetoneros colombianos debido a la gran cantidad de compatriotas que viven en territorio norteamericano.

Hace muy pocos días, el artista vallecaucano publicó un video el cual asustó a sus fanáticos y seguidores. Según comentó el cantante, estuvo a punto de morir debido a que en un avión en el que viajaba casi se estrella. Este video inmediatamente se viralizó en redes sociales, pero afortunadamente, no sucedió nada que lamentar.

Sin embargo, una vez superado el susto aéreo, Kevin Roldán volvió a subirse a un avión, esta vez para viajar a los Estados Unidos de América, territorio que no podía visitar hace varios años debido a que la embajada norteamericana en Colombia le canceló su visa desde el año 2017 por varios problemas e inconvenientes.

Este martes 4 de octubre, el cantante caleño compartió a través de su cuenta oficial de Instagram varias fotos en las que mostraba su felicidad de volver a pisar suelo estadounidense. Además, aprovechó para presumir algunos de los lujosos carros que al parecer tenía desde hace varios años en Estados Unidos.

Además, Kevin Roldán decidió escribir un sentido texto que expresaba la felicidad que le generaba haber recuperado su visa, luego de más de cinco años sin poder ir a Estados Unidos. El cantante reconoció que esto se dio por errores que tuvo en el pasado, producto de su inmadurez, y que llevaron a que perdiera el documento que permite el ingreso de todos los colombianos al país norteamericano.

“Por fin, después de 5 años, regresó a USA, gracias, Dios mío, en tiempos pasados de desenfoque e indisciplina perdí mi visa en uno de los mejores momentos de mi carrera”, inició escribiendo en su mensaje el cantante caleño.

Roldán aprovechó el mensaje para contarles a sus más de diez millones de seguidores que, durante ese tiempo que estuvo castigado por los Estados Unidos, aprovechó para madurar como persona y crear su propia disquera musical King Récords.

“Saben algo, nunca me di por vencido, trabajé duro desde Colombia, es tanto así que, gracias a eso, creé mi propia disquera y ahora es una de las compañías independientes con más proyección e hicimos los palos más grandes de mi carrera sin poder venir”, dijo el reguetonero.

El post de Instagram también sirvió para que el cantante les agradeciera a sus fanáticos por seguirlo y esperarlo todos estos años. Además, recordó a su padre, que falleció en el año 2021 y al que le prometió seguir con sus metas, por lo que le dedicó su regreso a suelo norteamericano.

“Gracias a todos los que me esperaron y nunca perdieron la fe, los llevo en el corazón, volví a mis 28 años, más maduro y enfocado. Así me enseñó mi padre que en paz descanse, sé que estás feliz y no te voy a fallar, el sueño y la meta sigue en pie”, escribió el cantante.

Kevin Roldán insistió en que en esta nueva oportunidad de volver a los Estados Unidos dará todo para darle sorpresas a su público en ese país que lo estuvo esperando los últimos cinco años. La madurez con la que llega hace que puedan esperar la mejor versión del artista. “Aquí estoy de nuevo, con más sueños que nunca, con muchas ganas de trabajar duro y darles lo mejor de mí en todas mis destrezas”, finalizó diciendo el caleño.