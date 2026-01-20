Mundo

Entre lágrimas y gritos, madre venezolana ruega por la liberación de su hijo encarcelado por el régimen chavista

La mujer, en medio del desespero, pide por la excarcelación de su hijo a las afueras de una cárcel venezolana.

Redacción Mundo
20 de enero de 2026, 12:34 p. m.
Madre ruega por la liberación de su hijo en Venezuela.
Madre ruega por la liberación de su hijo en Venezuela. Foto: Captura de pantalla de X

En las últimas horas, se ha hecho viral un vídeo en el que una madre en Venezuela ruega por la liberación de su hijo a las afueras de una prisión, en medio de las manifestaciones de familiares que piden por las excarcelaciones de los presos políticos de parte del régimen chavista, ahora liderado por Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

“Me duelen las entrañas, ya no aguanto más, Señor. Lleva mi vida, Señor, te entrego mi vida por la libertad de mi hijo. Ay, Señor, ya no aguanto más. Padre amado, ya no aguanto más este dolor. Señor, ayúdame, te lo suplico, Señor, ayúdame”, dice la mujer entre lágrimas de rodillas con una camiseta con un lema que dice ‘liberen a todos los presos políticos’.

Diosdado Cabello rompe el silencio sobre liberación de presos políticos en Venezuela y dio detalles del proceso

El vídeo se ha difundido masivamente en todas las redes sociales; los usuarios de la web han mostrado su empatía con la madre, así como piden al régimen venezolano tener piedad de ella y excarcelar a su hijo. Así como otros piden ayuda a los Estados Unidos para presionar o atacar de nuevo al gobierno interno venezolano.

Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación, el martes 13 de enero de 2026.
Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación, el martes 13 de enero de 2026. Foto: AP

La identidad de la mujer, ni la de su hijo, han sido conocidas hasta el momento. Mientras continúan las manifestaciones de afecto hacia la mujer que en el video se ve cómo es consolada por personas cercanas en medio de una manifestación a favor de los presos políticos, en la que se ve a varios ciudadanos llevando pancartas con imágenes de sus seres queridos privados de la libertad.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió tras la caída de Nicolás Maduro en un bombardeo en Caracas ordenado por Donald Trump, anunció hace dos semanas el comienzo de este proceso de excarcelaciones de presos políticos.

Denuncian que régimen de Venezuela está incumpliendo y mintiendo sobre liberaciones de presos políticos

Aunque en Venezuela se registran decenas de excarcelaciones desde la semana pasada bajo presión de Washington, figuras de la oposición siguen tras las rejas mientras sus familias esperan el fin de la “zozobra”.

Estudiantes colocan fotografías de personas que consideran presos políticos en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, Venezuela, el martes 13 de enero de 2026.
Estudiantes colocan fotografías de personas que consideran presos políticos en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, Venezuela, el martes 13 de enero de 2026. Foto: AP

La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que 406 presos políticos recobraron su libertad desde diciembre. No obstante, los liberados no llegan a 200 dentro de un universo de más de 800 detenidos, según la ONG Foro Penal.

Ex preso político en Venezuela le contó a SEMANA su experiencia en manos del régimen chavista: “Los peores tormentos que puede vivir un ser humano”

Dirigentes como Jesús Armas y Luis Somaza y el jurista Perkins Rocha también se suman a los entre 800 y 1.200 presos políticos que permanecen tras las rejas, según diversas oenegés. Algunos opositores fuera de prisión también despiertan la atención pública, como la abogada, experta en temas militares y activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, el excandidato presidencial Enrique Márquez o el activista y periodista Roland Carreño.

Con información de AFP.

