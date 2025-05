Escándalo en el cónclave: cardenal asegura que no lo invitaron a votar y Vaticano responde

En declaraciones al periódico keniano Daily Nation, el cardenal Njue se manifestó duramente al respecto. “Quienes van allí para las elecciones generalmente reciben invitaciones oficiales, y eso no ha sucedido por mi parte. La verdad es que no me han invitado. No sé por qué me han excluido. Si no estoy, no es por mi mala salud”, aseguró el cardenal.