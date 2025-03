Escándalo por videoclip que compromete a respetada detective: las imágenes se roban más de un suspiro

Si bien el nombre de la reconocida detective no se aprecia en los créditos del video musical, fuentes de la Policía de Nueva York le confirmaron a The Post que, efectivamente, se trata de Melissa Mercado.

“ Lo que ella está haciendo realmente no tiene nada que ver con su condición de empleada , de detective de la ciudad de Nueva York (...) no lleva parafernalia de la Policía de Nueva York”, le indicó al medio citado anteriormente, una fuente del sindicato de la Policía de esa ciudad estadounidense.

“En su horario libre ella elige como pasarlo... (...) Es la vida privada de ella, quiénes somos nosotros para juzgarla. Cada quien hace con su vida lo que quiere, siempre que no dañe a terceros. Listo (...) Daña la imagen del cuerpo policial y allí está el detalle. Es un despido fijo (...) Pues no debería de ser Policía (...) Si tú eliges ser profesor, policía o cualquier profesión que conlleve una autoridad, tienes que vivir acorde con ello (...) Mientras en su horario de trabajo cumpla con sus deberes, en su tiempo libre siempre y cuando no sea ilegal, puede hacer lo que desee. Muchísimos policías en su horario libre son agentes de seguridad, escoltas etc y no pasa nada, además ella no lo hace a escondidas (...) Que la retiren de la policía y así puede trabajar de stripper (...) Deben despedirla, está dejando en vergüenza a su profesión. La profesión de policía requiere de hombres y mujeres con valores y principios intachables”, comentaron algunos internautas.